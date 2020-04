Κοινωνία

Ναρκωτικά και όπλα στην Φοιτητική Εστία στου Ζωγράφου (εικόνες)

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθησαν, την Τετάρτη, για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, τέσσερα άτομα δύο Έλληνες και δύο αλλοδαποί. Οι αλλοδαποί μάλιστα εμπλέκονται και σε πράξεις διακίνησης ναρκωτικών στις φοιτητικές εστίες του Ε.Μ.Π. στου Ζωγράφου. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, σε οικίες στην περιοχή του Ζωγράφου και σε χώρους και δωμάτια της φοιτητικής εστίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Ο.Π.Κ.Ε. και της Ε.Κ.Α.Μ. Για όλους τους συλληφθέντες εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης του αρμόδιου Ανακριτή, στο πλαίσιο σχετικής ποινικής δικογραφίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, που είχε υποβληθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: · στην οικία του πρώτου συλληφθέντα (Έλληνα) : (2) συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης (328) γραμμαρίων,

συσκευασία με μικροποσότητα κοκαΐνης,

πιστόλι και γεμιστήρα, άνευ φυσιγγίων,

(15) φυσίγγια διαμετρήματος 9mm,

το χρηματικό ποσό των (520) ευρώ,

(2) συσκευές κινητής τηλεφωνίας και

(2) ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας. Στη συγκεκριμένη οικία εντοπίστηκε και συνελήφθη επιπλέον μία ημεδαπή για ναρκωτικά και όπλα. · στην οικία του δεύτερου συλληφθέντα (Έλληνα): (3) συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης (589,1) γραμμαρίων

γυάλινο βάζο με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

(2) ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

το χρηματικό ποσό των (5.360) ευρώ. · στην οικία του τρίτου (αλλοδαπού), συσκευασία με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, ενώ στην οικία του τέταρτου (αλλοδαπού), συσκευασία με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και το χρηματικό ποσό των (1.850) ευρώ. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται ακόμα -κατά περίπτωση- για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια, οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.