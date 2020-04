Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 15 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νέα αύξηση του αριθμού των θανάτων στην χώρα μας. Αναλυτική ενημέρωση από τον Σωτήρη Τσιόδρα.

Το απογευμα της Πέμπτης, απο τον Σωτήρη Τσιόδρα ανακοινώθιηκαν

νέα κρούσματα του κορονοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα μας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι πλέον 2.591





Οι συμπολίτες μας που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανέρχονται σε 38.

Οι ασθενείς που μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ είναι 74.

Ανακοινώθηκε ακόμη 1 καταγεγραμμένος θάνατος, ενώ συνολικά στην χώρα μας οι θάνατοι είναι 140.

Περισσότερα σε λίγο...

Δείτε LIVΕ την ενημέρωση απο το Υπ. Υγείας: