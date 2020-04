Αθλητικά

Αυγενάκης: H ΕΠΟ θα αποφασίσει για το πρωτάθλημα της Super League

Σταδιακή η επανεκκίνηση του αθλητισμού. Από πότε ξεκινούν οι προπονήσεις στις μεγάλες κατηγορίες και υπό ποιες συνθήκες.

Ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, ανακοίνωσε τα μέτρα, για τη σταδιακή άρση των περιορισμών στην αθλητική δραστηριότητα, στο πλαίσιο της καθημερινής ενημέρωσης των κ.κ. Τσιόδρα και Χαρδαλιά για την αντιμετώπιση του κορονοϊού στη χώρα.

Ο κ. Αυγενάκης, αφού υπογράμμισε αρχικά ότι ο «κορονοϊός δεν έφυγε», στη συνέχεια ανακοίνωσε ενδεικτικά τις βασικές αρχές των υγειονομικών πρωτοκόλλων και τον προγραμματισμό των προσεχών εβδομάδων για την σταδιακή και ασφαλή επανεκκίνηση της αθλητικής δραστηριότητας.

«Η περίοδος αυτή είναι πιλοτική και όσα ανακοινώσουμε σήμερα θα ισχύουν από την προσεχή Τρίτη, 5 Μαΐου, έως και σχεδόν τα μέσα του μήνα όπου και θα επανέλθουμε», τόνισε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Αθλητισμού και πρόσθεσε: «Αρχικά, θα επιτραπούν όλες οι ατομικές προπονήσεις στους αθλητές και στις αθλήτριες που έχουν ήδη προκριθεί ή δεκδικούν την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, σύμφωνα με την εισήγηση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Θα επιτραπούν, ακόμη, για αθλητές ηλικιών Εφήβων – Νεανίδων και μεγαλύτερες, ΜΟΝΟ προπονήσεις σε ανοιχτούς χώρους και ΜΟΝΟ για ατομικά αθλήματα χαμηλής επικινδυνότητας».

Παράλληλα, ο κ. Αυγενάκης υπενθύμισε ότι ψηφίστηκε διάταξη που δίνει τη δυνατότητα στις διοργανώτριες αρχές να αποφασίσουν αν θα διακόψουν τα πρωταθλήματα τους ή αν θα τα ολοκληρώσουν σε επόμενο χρόνο μέσα στο καλοκαίρι και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών.



Για την περιπτώση της πρώτης κατηγορίας ποδοσφαίρου θα επιτραπεί από την προσεχή Τρίτη 5 Μαΐου, η προπόνηση ομάδων ποδοσφαίρου των ΠΑΕ, μελών της SL1, σε αυστηρώς ολιγομελή τμήματα 6-8 αθλητών, πάντοτε σε ανοιχτά γήπεδα, με ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα, βασισμένα και στα διεθνή δεδομένα.

Όπως διευκρινίστηκε, μάλιστα, «η προπόνηση θα αφορά αυστηρά στην επαναφορά της φυσικής κατάστασης των αθλητών, στην ενδυνάμωση και στη βελτίωση ατομικής τεχνικής. Αναμένουμε τις οριστικές αποφάσεις των διοργανωτών στα άλλα ομαδικά αθλήματα (μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, χάντμπολ) προκειμένου να εξεταστεί και γι’ αυτά η δυνατότητα ατομικών προπονήσεων σε μεταγενέστερο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση πάντως η επανεκκίνηση των αθλητικών δραστηριοτήτων (ακόμα και προπονήσεων) θα είναι κεκλεισμένων των θυρών».

Αναλυτικά η ομιλία του υφυπουργού Αθλητισμού:

«Ευχαριστούμε τους συμπολίτες μας για την υπεύθυνη και ώριμη στάση που κράτησαν όλο αυτό το διάστημα. Είμαστε όλοι υπερήφανοι γι’ αυτή την κατάκτηση. Η πειθαρχία και αυτοσυγκράτηση που επέδειξαν είναι πρωτοφανής. Όπως συγκινητική είναι η στάση και η προσφορά της αθλητικής οικογένειας όλη αυτή την περίοδο.

Για πρώτη φορά η αθλητική οικογένεια ενωμένη, πέρα και πάνω από διαχωριστικές γραμμές και έξω από το κυνήγι των επιδόσεων, εξέπεμψε μηνύματα αισιοδοξίας και αλληλεγγύης προς όλη την κοινωνία.

Αγκάλιασε το μήνυμα “Μένουμε Σπίτι”, και προώθησε στο πλαίσιο του προγράμματος “Ζήσε Αθλητικά”, δράσεις για την προαγωγή της υγείας μέσα από την άσκηση στο σπίτι, την σωστή διατροφή και βέβαια την εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιούμε στις αθλητικές μας εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα.

Προχωρήσαμε και ένα βήμα παραπέρα. Μεγάλα ονόματα του αθλητισμού παρέχουν ακόμη και σήμερα σε δημοπρασίες, προσωπικά ενθύμια από τις μεγάλες επιτυχίες τους για να ενισχύσουν τον λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Επαγγελματίες αθλητές, Προπονητές, Ομοσπονδίες, Αθλητικές Ενώσεις, Σωματεία, ΠΑΕ και ΚΑΕ με δράσεις και δωρεές στηρίζουν την κοινωνία και το δημόσιο σύστημα υγείας. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά, διότι επιβεβαίωσαν τις διαχρονικές αξίες του αθλητισμού. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους εργαζόμενους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τις διοικήσεις των εποπτευόμενων φορέων.

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Με αίσθημα ευθύνης, σήμερα, Πολιτεία και πολίτες οφείλουμε να συνεχίσουμε τη μάχη χωρίς εφησυχασμό. Σήμερα, εισερχόμαστε σε μία νέα πραγματικότητα. Ο κορωνοϊός δεν έφυγε. Τον αντιμετωπίζουμε με ωριμότητα, προσοχή, υπευθυνότητα και ατομική ευθύνη.

Για το λόγο αυτό συστήσαμε Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή Αθλητισμού σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, η οποία επιτροπή εκπονεί δυναμικά Υγειονομικά Πρωτόκολλα, τα οποία θα επικαιροποιούνται ανάλογα με τις εξελίξεις, τη διεθνή εμπειρία και τα επιστημονικά δεδομένα για την ασφαλή λειτουργία και την τήρηση των κανόνων υγιεινής στην επανεκκίνηση του αθλητισμού.

Σήμερα, ανακοινώνουμε ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ τις βασικές αρχές των υγειονομικών πρωτοκόλλων και τον προγραμματισμό των προσεχών εβδομάδων για την σταδιακή και ασφαλή επανεκκίνηση της αθλητικής δραστηριότητας:

Τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα Προπόνησης για

Αθλητές,

Προπονητές και

προσωπικό ομάδων, αλλά και για

διοικητικό και τεχνικό προσωπικό Αθλητικής Εγκατάστασης,

ενδεικτικά, έχουν ως εξής:

Τηρούμε κατάλογο για όσους εισέρχονται στην αθλητική εγκατάσταση. Διαμορφώνουμε μια είσοδο. Διεξάγουμε έλεγχο των εισερχομένων στους αθλητικούς χώρους μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου με το πρόσφατο ιστορικό τους. Πέραν των αθλητών, όλοι οι υπόλοιποι φοράνε μάσκες. Κρατάμε απόσταση δύο μέτρων από κάθε άλλο άτομο. Δεν κάνουμε χειραψίες ή εναγκαλισμούς. Αποφεύγουμε να αγγίζουμε το πρόσωπό μας. Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά τα δικά μας αθλητικά είδη, τα οποία πλένουμε στο σπίτι μας. Προτιμάμε τη μεταφορά προς και από τον αθλητικό χώρο με το δικό μας μέσο μεταφοράς. Ενημερώνουμε άμεσα σε περίπτωση που έχουμε συμπτώματα πυρετού, βήχα, δύσπνοιας και υπέρμετρης κόπωσης ή έχει κάποιος από την οικογένειά μας. Αν έρθουμε, στη διάρκεια της προπόνησης, σε επαφή με άλλο άτομο, αρχικά πλένουμε τα χέρια μας διεξοδικά ή χρησιμοποιούμε αντισηπτικό και στη συνέχεια ξεπλένουμε το πρόσωπο μας με άφθονο νερό. Όσον αφορά στη χρήση οργάνων απολυμαίνονται, μετά τη χρήση ανά αθλητή. Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά δικά μας μπουκάλια με νερό, κατά προτίμηση εμφιαλωμένο. Τα αποδυτήρια, τα ντους, το κλειστό γυμναστήριο και τα κυλικεία της εγκατάστασης παραμένουν κλειστά. Αποφεύγουμε τις τουαλέτες. Αν τα ρούχα προπόνησης απολυμαίνονται από την ομάδα, τα βάζουμε σε μια υδατοδιαπερατή τσάντα και τα αφήνουμε στη μέριμνα του συλλόγου.

Όπως, είπα, η άρση των περιοριστικών μέτρων και η επανεκκίνηση της αθλητικής δραστηριότητας θα γίνεται σταδιακά.

Η περίοδος αυτή είναι πιλοτική και όσα ανακοινώσουμε σήμερα θα ισχύουν από την προσεχή Τρίτη, 5 Μαΐου, έως και σχεδόν τα μέσα του μήνα όπου και θα επανέλθουμε. Αρχικά, θα επιτραπούν όλες οι ατομικές προπονήσεις στους αθλητές και στις αθλήτριες που έχουν ήδη προκριθεί ή δεκδικούν την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, σύμφωνα με την εισήγηση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Θα επιτραπούν, ακόμη, για αθλητές ηλικιών Εφήβων – Νεανίδων και μεγαλύτερες, ΜΟΝΟ προπονήσεις σε ανοιχτούς χώρους και ΜΟΝΟ για ατομικά αθλήματα χαμηλής επικινδυνότητας, όπως:

Τένις

Ποδηλασία δρόμου

Γκολφ

Ιππασία

Σκοποβολή

Τοξοβολία

Κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης

Ορειβασία – αναρρίχηση (σε ανοικτούς χώρους)

Τρίαθλο

Υποβρύχια δραστηριότητα

Μηχανοκίνητος αθλητισμός

Αεραθλητισμός

Χειμερινά αθλήματα,

πάντα υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και με ιδιαίτερη έμφαση στην ατομική ευθύνη.

Για τα μαχητικά αθλήματα:

Πάλη,

ΤάεΚβοΝτο,

Πυγμαχία,

Τζούντο,

Καράτε,

Ζίου Ζίτσου,

Παγκράτιο,

Κικ Μπόξινγκ κ.ά.,

επιτρέπεται προπόνηση ΜΟΝΟ φυσικής κατάστασης (σε ανοικτούς χώρους).

Εννοείται χωρίς επαφή και τηρώντας τις αποστάσεις! Προπονήσεις αθλημάτων υγρού στίβου σε κολυμβητικές δεξαμενές, θαλάσσιο σκι και αθλήματα παραλίας, όπως για παράδειγμα μπιτς βόλεϊ θα επιτραπούν σε επόμενο χρόνο.

Όπως σε μεταγενέστερο χρόνο θα ληφθεί μέριμνα και για τους αθλητές ΑμεΑ. Κι επειδή ερωτώμαι συχνά για την εξέλιξη των πρωταθλημάτων, των δημοφιλών -κυρίως- αθλημάτων και ειδικά του ποδοσφαίρου, απαντώ:

Ψηφίσαμε διάταξη που δίνει τη δυνατότητα στις διοργανώτριες αρχές να αποφασίσουν αν θα διακόψουν τα πρωταθλήματα τους ή αν θα τα ολοκληρώσουν σε επόμενο χρόνο μέσα στο καλοκαίρι και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών.

Για τις περιπτώση της πρώτης κατηγορίας ποδοσφαίρου θα επιτραπεί από την προσεχή Τρίτη 5 Μαΐου,

η προπόνηση ομάδων ποδοσφαίρου των ΠΑΕ, μελών της SL1,

σε αυστηρώς ολιγομελή τμήματα 6-8 αθλητών,

πάντοτε σε ανοιχτά γήπεδα,

με ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα, βασισμένα και στα διεθνή δεδομένα.

Η προπόνηση θα αφορά ΑΥΣΤΗΡΑ

στην επαναφορά της φυσικής κατάστασης των αθλητών,

στην ενδυνάμωση και

στη βελτίωση ατομικής τεχνικής.

Αναμένουμε τις οριστικές αποφάσεις των διοργανωτών στα άλλα ομαδικά αθλήματα (μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, χάντμπολ) προκειμένου να εξεταστεί και γι’ αυτά η δυνατότητα ατομικών προπονήσεων σε μεταγενέστερο χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η επανεκκίνηση των αθλητικών δραστηριοτήτων (ακόμα και προπονήσεων) θα είναι κεκλεισμένων των θυρών.

Επιπλέον, ειδική μέριμνα θα υπάρξει για τους υποψηφίους μαθητές των Πανελλαδικών που έχουν δηλώσει Σ.Ε.Φ.Α.Α., Στρατιωτικές σχολές και Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας, ώστε στο αμέσως επόμενο στάδιο άρσης των περιορισμών και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, να μπορούν να προπονηθούν επαρκώς για τα αγωνίσματα στα οποία θα εξεταστούν.

Ειδική μέριμνα θα υπάρξει για τους μαθητές-αθλητές. Για την κατά το δυνατόν ολοκλήρωση τουλάχιστον των πρωταθλημάτων Εφήβων και Νεανίδων όλων των Ομοσπονδιών, που τα αποτελέσματά τους συνυπολογίζονται στη μοριοδότηση όσων συμμετέχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Επίσης, δεν πρόκειται να επιτραπεί η λειτουργία των υπαίθριων γυμναστηρίων που έχουν εγκαταστήσει αρκετοί δήμοι σε πάρκα και πλατείες. Δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση για αθλητικές διοργανώσεις δήμων ή άλλων φορέων όπως μαραθωνίους, μαζικό αθλητισμό, ούτε και για λειτουργία κάμπ και κατασκηνώσεων.

Αγαπητοί συμπολίτες μου,

Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνικής δραστηριότητας. Είναι απαραίτητο να στηριχθεί για να συνεχίσει να επιτελεί τον σπουδαίο ρόλο του στην κοινωνία. Αποτελεί άλλωστε προτεραιότητα και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Προχωράμε ταχύτατα στη δημιουργία Μητρώου Αθλητικών Φορέων, ώστε να αποτυπώσουμε το ερασιτεχνικό αθλητικό περιβάλλον και να ανταποκριθούμε πιο αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας. Την ίδια ώρα, οι διοικήσεις των Αθλητικών Κέντρων σε όλη τη χώρα, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε γενναίες οικονομικές διευκολύνσεις, για τη στήριξη των αθλητικών ερασιτεχνικών σωματείων και των χιλιάδων αθλητών μας.

Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να πράξουν το ίδιο και οι αντίστοιχες διοικήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι βέβαιο ότι η κρίση της πανδημίας που βιώνουμε δημιούργησε ευκαιρίες. Καλλιεργήθηκε ακόμα περισσότερο η κουλτούρα της ατομικής άθλησης, της βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και της στροφής σε ένα πιο υγιεινό μοντέλο ζωής. Το γεγονός αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Συνεχίζουμε στην κατεύθυνση της προαγωγής της υγείας μας και σας καλώ να αναζητήσουμε μορφές εναλλακτικού αθλητισμού και να ανακαλύψουμε τη χαρά αυτών των δραστηριοτήτων αλλά και την αστείρευτη ομορφιά της χώρας μας.

Μάλιστα, στη φάση μετάβασης του αθλητισμού στην ψηφιακή εποχή, δημιουργούμε την «Ψηφιακή Αθλητική Κάρτα». Σε ό,τι αφορά στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, εξετάζεται το θέμα της παράτασης των συμβάσεων των γυμναστών. Ωστόσο, το ερώτημα πολλών για την πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων και τη χρήση όλων και από όλους των χώρων άθλησης, δεν γίνεται να απαντηθεί σήμερα. Η κατάσταση θα εξετάζεται διαρκώς και θα αναπροσαρμόζονται οι αποφάσεις, πάντοτε βάσει των γνωμοδοτήσεων και των συμβουλών των ειδικών επιστημόνων τους οποίους και ευχαριστούμε.

Ολοκληρώνοντας, υπενθυμίζω:

Τηρούμε απαρέγκλιτα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Δίνουμε έμφαση στην ατομική υγιεινή και την ατομική ευθύνη.

Προστατεύουμε την κοινωνία και την αθλητική οικογένεια.

Μένουμε ασφαλείς, αθλούμαστε υπεύθυνα, για να κατακτήσουμε νέες κορυφές».