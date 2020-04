Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: θα είναι μία διαφορετική Πρωτομαγιά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι ζήτησε ο υφυπουργός Πολτικής Προστασίας από Σωματεία και πολιτικά Κόμματα...

Να συμβάλλουν στην προσπάθεια για αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού ζήτησε ο Νίκος Χαρδαλιάς απο Εργατικά Σωματεία και Πολιτικά Κόμματα ενόψει της Πρωτομαγιάς.

Ο υφυπουργός τους κάλεσε να σεβαστουν τις θυσίες του λαού και τον αγώνα των υγειονομικών στα νοσοκομεία εναντίον του κορονοϊού.

Τόνισε ότι έως την προσεχή Δευτέρα ισχύουν στο ακέραιο τα περιοριστικά μέτρα και οι όποιες μετακινήσεις θα γίνονται με sms ή το σχετικό έγγραφο. Επανέλαβε πως απαγορεύονται οι μετακινήσεις σε χωριά και εξοχικά.

Έτοιμοι δρόμοι δεν υπάρχουν, βαδίζουμε σε αχαρτογράφητα νερα, τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς επισημαίνοντας, πάντως, πως προχωράμε με βάση τις συμβολές των επιστημόνων.

Κοινό σημείο η ευθύνη, υπογράμμισε σημειώντας ότι το νέο τρίπτυχο είναι: Χέρια, Αποστάσεις, Μάσκες. Παράλληλα, ανακοίνωσε πώς έγινε μπαράζ ελέγχων σε 14 κλειστές δομές στην Αττική , απ΄όπου ελήφθησαν 1200 δείγματα.

Τέλος, ανέφερε ότι επιβλήθηκαν 57 πρόστιμα για μετακινήσεις εκτός περιφερειακής ενότητας και 1301 για άσκοπες μετακινήσεις Καταγράφησαν 6 παραβάσεις καταστηματαρχών και έγιναν 9 συλλήψεις.