Λαγκάρντ: Ύφεση έως 12% φέτος στην Ευρωζώνη

Πρόσθετα μέτρα ρευστότητας προς τις τράπεζες από την ΕΚΤ. Πάνω από 1 τρις ευρώ το πακέτο των μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω κορονοϊού.

Πρόσθετα μέτρα ρευστότητας προς τις τράπεζες ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), καθώς εκτιμά ότι η ύφεση της οικονομίας στην ευρωζώνη φέτος θα φθάσει το 12%.

Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, η Κεντρική Τράπεζα προχωρά σε περαιτέρω μείωση των επιτοκίων για την παροχή μακροπόθεσμης ρευστότητας προς τις τράπεζες, υπενθυμίζοντας ότι το συνολικό πακέτο των μέτρων που έχει εξαγγείλει για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού ξεπερνά το 1 τρισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, η ίδια άφησε ανοικτό το ενδεχομένο να αυξηθεί και να επεκταθεί χρονικά το συνολικό ποσό των ομολόγων που αγοράζει η ΕΚΤ με το έκτακτο πρόγραμμα PEPP, στο οποίο ως γνωστόν συμμετέχουν και τα ελληνικά ομόλογα.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ δεσμεύτηκε ότι «θα κάνουμε οτιδήποτε είναι αναγκαίο για να στηρίξουμε την οικονομία της Ευρωζώνης», καλωσόρισε τα μέτρα που έλαβαν οι κυβερνήσεις και οι θεσμοί της ευρωζώνης για την στήριξη των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, υπογραμμίζοντας ωστόσο, πως απαιτείται πιο συντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η ίδια ανέφερε ότι ακόμη είναι νωρίς να γίνουν ακριβείς προβλέψεις για το μέγεθος της ύφεσης στην ευρωζώνη, λαμβάνοντας όμως υπ΄όψιν μία σειρά από πρόδρομους δείκτες, προέβλεψε ότι το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί φέτος κατά 5% έως 12%. Η ανάκαμψη, όπως είπε, θα επέλθει τα επόμενα χρόνια, αποφεύγοντας ωστόσο να προχωρήσει σε μία πιο συγκεκριμένη χρονική εκτίμηση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «τόσο η ταχύτητα όσο και το μέγεθος της ανάκαμψης είναι εξαιρετικά αβέβαια».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (APP) ομόλογα που δεν βρίσκονται στην επενδυτική βαθμίδα (όπως τα ελληνικά) η ίδια απάντησε ότι το θέμα αυτό δεν συζητήθηκε σήμερα. Ανέφερε ωστόσο, ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει τις αγορές μέσω του προγράμματος αυτού, με μηνιαίο ρυθμό 20 δισ. ευρώ, μαζί με τις επιπρόσθετες αγορές 120 δισ. ευρώ, έως το τέλος του έτους.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η ΕΚΤ είναι πλήρως προετοιμασμένη να αυξήσει το μέγεθος του PEPP (στο οποίο συμμετέχουν τα ελληνικά ομόλογα) και να προσαρμόσει τη σύνθεση του, κατά όσο και για όσο χρειαστεί.