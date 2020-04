Οικονομία

ΣΕΒ: στήριξη εργαζόμενων κι επιχειρήσεων βάσει μείωσης μισθών και τζίρου

“Η άρση του lockdown δεν σημαίνει αυτόματη επιστροφή στην κανονικότητα”, τονίζει ο ΣΕΒ.

Στη νέα φάση που εισέρχεται η κοινωνία μας με την άρση του lockdown, είναι εκ των ων ουκ άνευ να αλλάξουν προς το αποτελεσματικότερο και οι αντίστοιχες πρακτικές στήριξης των εισοδημάτων και της απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ πιστεύει ότι η στήριξη των επιχειρήσεων, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με βάση τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο ανήκουν (ΚΑΔ), αφενός περιορίζει τον κύκλο των πληττόμενων επιχειρήσεων, ενώ, σε μερικές περιπτώσεις, έχει ως αποτέλεσμα και την αυθαίρετη επιλογή κλάδων προς στήριξη, και αφετέρου δεν λαμβάνει υπόψη τον βαθμό κατά τον οποίο πλήττονται.

Ως εκ τούτου, ο ΣΕΒ προτείνει να χρησιμοποιηθεί το στοιχείο της κάμψης του κύκλου εργασιών, με τη στήριξη να διαφοροποιείται ανάλογα με τις διακυμάνσεις του κύκλου εργασιών μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ τα μέτρα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ρευστότητας και στη μείωση του μισθολογικού κόστους, παράμετροι ιδιαίτερα σημαντικοί για τη βιωσιμότητα και των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας.

Η άρση του lockdown δεν σημαίνει αυτόματη επιστροφή στην κανονικότητα. Συνεπώς, η στήριξη θα πρέπει να μεταβάλλεται ανάλογα με το ρυθμό που ο κύκλος εργασιών επιστρέφει στην κανονικότητα.

Επίσης, στη νέα αυτή φάση, η στήριξη της απασχόλησης θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επιδότηση της απώλειας εισοδήματος των εργαζομένων, που θα απασχολούνται με βελτιούμενες συνθήκες εργασίας όσο θα περνά ο καιρός, και όχι στην επιδότηση της αναστολής εργασίας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, μέχρι το τέλος του έτους.

Με δεδομένο, δε, ότι η άρση του lockdown δεν σημαίνει και επαναφορά του κύκλου εργασιών στα προ κρίσης επίπεδα, η στήριξη των επιχειρήσεων με κριτήριο τη μεταβολή του κύκλου εργασιών θα χρειαστεί να διαρκέσει περισσότερο χρόνο, σε πρώτη φάση μέχρι το τέλος του 2020. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προκύπτουν δυσκαμψίες που δεν επιτρέπουν την ομαλή προσαρμογή της οικονομίας στην ύφεση που είναι δεδομένη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΣΕΒ και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ενδεχόμενος νέος κύκλος της πανδημίας εντός του 2020, η ύφεση στην οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα για το έτος που διανύουμε θα κυμανθεί μεταξύ -4% και -7%, ενώ -με τις ίδιες υποθέσεις- για το 2021 προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης +6% έως +9%.

Έτσι, στη διετία 2020-2021, ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να διαμορφωθεί ετησίως κατά μέσο όρο σε περίπου +2% (με την προϋπόθεση ότι η πανδημία του COVID-19 θα έχει, σε μεγάλο βαθμό, ελεγχθεί μέχρι τις αρχές του 2021). Σε αυτό το σενάριο, η ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης προς το +3% το 2022 θα πρέπει να θεωρείται εφικτή.

Οικονομικό κλίμα

Σχετικά με τις οικονομικές εξελίξεις, σημαντική υποχώρηση σημείωσε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2020 (στις 99,3 μονάδες από 109,4 τον προηγούμενο μήνα), ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη (στις -32,6 μονάδες από -16,5 τον προηγούμενο μήνα) επέστρεψε στο επίπεδο που βρισκόταν στις αρχές του 2019, με τη βελτίωση που σημειώθηκε το 2019, ιδίως κατά την προεκλογική περίοδο και τους πρώτες μήνες εφαρμογής της πολιτικής της νέας κυβέρνησης, να εξανεμίζεται τον Απρίλιο του 2020.

Την ίδια ώρα, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων αυξήθηκαν σημαντικά τον Μάρτιο του 2020, εξέλιξη η οποία θα μπορούσε να αποδοθεί αφενός σε ρευστοποιήσεις που έγιναν κατά την αναταραχή στις αγορές που προκάλεσε η ραγδαία εξάπλωση του κορωνοϊού και αφετέρου στην αναβολή ή ματαίωση καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών κατά τη διάρκεια του lockdown. Ωστόσο, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών, αν και βελτιωμένο το 2019 (-3,4% έναντι -5,8% το 2018), αναμένεται να επιδεινωθεί λόγω των μέτρω περιορισμού της πανδημίας του κορωνοϊού.