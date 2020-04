Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: Το πρόγραμμα των εξετάσεων

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020. Ποιο είναι το πρώτο μάθημα που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι. Αναλυτικοί πίνακες.

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020, μία ημέρα αφότου έγινε γνωστή η ημερομηνία έναρξής τους, στις 15 Ιουνίου για τα Γενικά Λύκεια και στις 16 Ιουνίου για τα Επαγγελματικά.

Το πρώτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας) για τα ΓΕΛ και τα Νέα Ελληνικά (Γενικής Παιδείας) για τα ΕΠΑΛ.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα δώσουν εξετάσεις και με το νέο σύστημα (εξέταση στο μάθημα της Κοινονιωλογίας αντί Λατινικών και απουσία συντελεστών βαρύτητας στις βαθμολογίες των μαθημάτων, οι διαφορές μεταξύ άλλων) και με το παλιό.

Έτσι, οι υποψήφιοι που θα εξεταστούν με το ΝΕΟ σύστημα, στις 17/6 θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) και στα Μαθηματικά (Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Στη συνέχεια, στις 19/6 θα εξεταστούν στη Βιολογία (Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας) και στην Κοινωνιολογία (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών).

Ακολουθούν, η εξέταση στη Φυσική στις 22/6 (Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και στις 24/6 στην Ιστορία και την Πληροφορική, των Ομάδων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την εξέταση στις 26/6 στην Χημεία (ΟΠ Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Οικονομία (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ που θα δώσουν με το ΠΑΛΙΟ σύστημα, θα έχουν κατά βάση κοινό πρόγραμμα με όσους δώσουν με το νέο. Εξαίρεση, στις 22/6 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση των Λατινικών (ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών), στις 24/6 η εξέταση του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και στις 26/6 η εξέταση του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Σε ό,τι αφορά τα ΕΠΑΛ, μετά την εξέταση των Νέων Ελληνικών (16/6), θα πραγματοποιηθεί η εξέταση στα Μαθηματικά ('Αλγεβρα) στις 18/6. Στη συνέχεια, από τις 20 έως και τις 30/6 θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 και είναι κοινή για τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Εξαίρεση, το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (ΕΠΑΛ), για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Σημειώνεται ότι ακόμα αναμένεται το πρόγραμμα των Ειδικών Μαθημάτων.

Ένα ακόμη βήμα, η ανακοίνωση του αριθμού εισακτέων. Παρ'όλο που η ανακοίνωση του ακριβή αριθμού δεν έχει γίνει από πλευράς υπουργείου, ωστόσο η υπουργός, Νίκη Κεραμέως, στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε διαδικτυακά είχε αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τον περυσινό.

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων - Πίνακες: