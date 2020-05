Οικονομία

Επέκταση του προγράμματος “Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους”

Πότε θα ξεκινήσει η υλοποίηση των νέων συμβάσεων. Οι παροχές του προγράμματος.

Στην υπογραφή δύο νέων συμβάσεων για την επέκταση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» προχώρησε η υφυπουργός Εργασίας, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Συγκεκριμένα, η υλοποίηση των νέων συμβάσεων θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους, ενώ, μέσα στο έτος, προβλέπεται να ξεκινήσει η υλοποίηση και τρίτης νέας σύμβασης με τον Δήμο Αθηναίων. Έτσι, τρεις νέοι φορείς έρχονται να προστεθούν στους 12, που ήδη υλοποιούν το πρόγραμμα (δήμοι και ΚΚΠΠ).

Το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση για την επανένταξη ατόμων και οικογενειών που διαμένουν στον δρόμο, σε ξενώνες αστέγων, γυναικών και ανηλίκων, καθώς και σε ακατάλληλα καταλύματα. Το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση ενοικίου στους ωφελούμενους για διάστημα έως και 18 μήνες, την κάλυψη βασικών δαπανών για οικοσκευή και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, καθώς και την επιδότηση εργασίας για διάστημα έως και 12 μήνες σε ποσοστό κατ' ελάχιστον 20% των ενήλικων ωφελουμένων. Παράλληλα, παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη στους ωφελούμενους, με στόχο την ενδυνάμωση και την κινητοποίησή τους, ώστε να επανενταχθούν ομαλά στον κοινωνικό ιστό.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από 15 φορείς, δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, καθώς και δημόσιους φορείς παροχής κοινωνικής φροντίδας, σε συνεργασία με πιστοποιημένους μη κερδοσκοπικούς φορείς παροχής κοινωνικής φροντίδας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 4,9 εκατ. ευρώ και συνολικά θα στηρίξει 416 νοικοκυριά και συνολικά 632 ωφελούμενους στις περιοχές που συμμετέχουν.

Αναφορικά με το πρόγραμμα, η κ. Μιχαηλίδου δήλωσε: «Η στήριξη άστεγων συμπολιτών μας, μέσω της παροχής επαρκούς στέγασης και δυνατοτήτων εργασίας, εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτικών του υπουργείου με αναπτυξιακό αποτύπωμα. Σε περιόδους που εξωτερικοί κίνδυνοι, όπως η πανδημία, εντείνουν την οικονομική ανασφάλεια των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυσή τους».