Κεραμέως στον ΑΝΤ1: πολιτική επιλογή τα κλειστά δημοτικά σχολεία τον Μάιο

Πότε ξεκινούν γάμοι και βαπτίσεις. Τι λέει για τις μάσκες, τα λεωφορεία μεταφοράς μαθητών, τις Πανελλαδικές, τα φροντιστήρια και την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών από ευπαθείς ομάδες.

Καλεσμένη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ήταν η Υπουργός Παιδείας,

Απαντώντας στα ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου, που μετέφερε και τους προβληματισμούς και τις απορίες πολλών τηλεθεατών, η Υπ. Παιδείας, ανέφερε ότι «εάν υπάρξει κρούσμα σε κάποιο σχολείο που θα ανοίξει, θα ακολουθείται η διαδικασία της ιχνηλάτησης και το πρωτόκολλο που θα μας πουν αναλυτικά οι ειδικοί του ΕΟΔΥ, οι οποίοι είναι και οι μόνοι που θα αποφασίζουν για την διαχείριση τυχόν περιστατικού μετά τις 11 Μαΐου».

Σε ότι αφορά την μεταφορά μαθητών με λεωφορεία και την προαιρετική χρήση κατά αυτήν της προστατευτικής μάσκας, η υπ. Παιδείας απάντησε ότι «η Επιτροπή, βάσει του σχεδίου που ομόφωνα αποφάσισαν οι ειδικοί, τάχθηκε υπέρ της προαιρετικής χρήσης της μάσκας, αφενός διότι θα είναι λιγότερος ο πληθυσμός των μαθητών, καθώς θα υπάρχει εκ περιτροπής λειτουργία των τάξεων, αφετέρου καθώς θα μεταφέρεται ο ίδιος πληθυσμός, σε αντίθεση με τα μέσα μεταφοράς, όπου καθημερινά είναι διαφορετικός ο πληθυσμός που μεταφέρεται».

Αναφορικά με την λειτουργία των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων, η κ. Κεραμέως είπε ότι η απόφαση για το αν θα ανοίξουν ή όχι θα ληφθεί προς το τέλος Μαΐου και θα εξαρτηθεί από την πορεία της επιδημίας στην χώρα μέχρι τότε.

«Τα φροντιστήρια ανοίγουν και αυτά σταδιακά, ανάλογα με τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με τήρηση των ίδιων όρων και μέτρων προστασίας, ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση και για τηλεεκπαίδευση», ανέφερε η κ. Κεραμέως

Για τα πανεπιστήμια, η Υπ. Παιδείας είπε ότι «από τις 25 Μαΐου ξεκινούν τα εργαστηριακά/κλινικά μαθήματα και ανοίγουν οι εστίες για τους φοιτητές που παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα. Κάθε πανεπιστήμιο θα αποφασίσει το πλαίσιο για τις εξετάσεις, πάντοτε όμως στο πλαίσιο των όρων που θέτουν οι επιστήμονες».

«Επιλέξαμε ένα πιο συντηρητικό και μετριοπαθές σχέδιο αναφορικά με τα δημοτικά, καθώς είχαμε εισηγήσεις και για επαναλειτουργία τους, αλλά εμείς επιλέξαμε άλλον δρόμο και θα δούμε πως θα εξελιχθεί η κατάσταση», επεσήμανε αναφορικά με την απόφαση να μείνουν κλειστά τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία μέχρι το τέλος Μαΐου.

Σε ότι αφορά την τήρηση των μέτρων υγιεινής από τους μαθητές στα σχολεία, η κ. Κεραμέως είπε ότι αυτό είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών, προς τους οποίους θα σταλούν αναλυτικές οδηγίες για όλα όσα πρέπει να τηρηθούν.

«Εάν υπάρξει και δεύτερο κύμα, θα μας βρει πιο έτοιμους», είπε η κ. Κεραμέως, αναφέροντας τα βήματα που έγιναν μέσα σε μικρό χρόνο στην τηλεεκπαίδευση και το γενικότερο πλέγμα δράσεων σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης.

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, το πρόγραμμα για τις οποίες ανακοινώθηκε νωρίτερα την Πέμπτη.

Η Υπ. Παιδείας είπε ότι υπάρχει πρόνοια για εκπαιδευτικούς ή μαθητές ή συγγενείς μαθητών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ώστε να μην προσμετρώνται οι απουσίες των παιδιών και να προστατευθούν οι ενήλικοι.

Αναφορικά με την επανέναρξη των μυστηρίων, όπως οι γάμοι και οι βαπτίσεις, είπε ότι θα τελούνται και πάλι μετά τις 17 Μαΐου, με τήρηση όμως των περιορισμών και των όρων που έχει επιβάλλει ο ΕΟΔΥ.