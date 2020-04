Οικονομία

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1 για την α΄ κατοικία και τις μάσκες (βίντεο)

Τι λέει ο Υπ. Ανάπτυξης για την πιθανότητα επιβολής πλαφόν και τις υφασμάτινες μάσκες. Τα δάνεια για επιχειρήσεις και η προστασία από τους πλειστηριασμούς.

Καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Απαντώντας στα ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι γίνονται σαρωτικοί έλεγχοι το τελευταίο διάστημα για κρούσματα αισχροκέρδειας, για τα αντισηπτικά και την καταλληλόλητα των σκευασμάτων που κυκλοφορούν στην αγορά, αναφερόμενος και στο ρεπορτάζ που προβλήθηκε, λίγο πριν την παρέμβαση του, από τον ΑΝΤ1.

Σε ότι αφορά την επιβολή πλαφόν για την τιμή της μάσκας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι το ίδιο ζητούσαν πολλοί πριν από έναν μήνα και για τις τιμές των αντισηπτικών, λέγοντας ότι δεν υπήρξε τέτοια απόφαση, καθώς όλοι θα αύξαναν τις τιμές τους στο ύψος του πλαφόν, αναφέροντας ότι υπήρξαν έλεγχοι και κινήσεις για την επάρκεια στην αγορά, προαναγγέλλοντας μάλιστα και αύξηση του πλαφόν από τις 2 σε 3 συσκευασίες ανά πελάτη, ανά αγορά, σε ότι αφορά τις συσκευασίες απολυμαντικών.

Σε ότι αφορά τις μάσκες, ο κ. Γεωργιάδης αφού είπε ότι η Κυβέρνηση μελετά διάφορα σενάρια, ακόμη και για κάλυψη του κόστους για τις μάσκες από τα Ταμεία, για μερίδα πολιτών, είπε ότι «το ειδικό υλικό, η πρώτη ύλη για τις μάσκες, προ τις κρίσης του κορονοϊού, κόστιζε 5.000 ευρώ ο τόνος, ενώ τώρα κοστίζει 115.000 ο τόνος», λέγοντας ότι αν η χώρα επιβάλλει διατίμηση, η χονδρική αγορά θα προτιμήσει άλλες χώρες και θα υπάρξει έλλειψη των ειδών στην αγορά.

«Οι ειδικοί κάνουν προτροπή και δίνουν οδηγίες για την χρήση υφασμάτινης μάσκας, η σωστή χρήση της οποίας είναι εξίσου αποδοτική όπως η μάσκα μιας χρήσεων», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι δεν επαρκεί η ελληνική παραγωγή για την κάλυψη του δυσθεώρητου αριθμού μασκών που απαιτείται για όλους τους πολίτες.

Ο Υπ. Ανάπτυξης είπε ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες που κάνουν «στροφή» στην παραγωγή μασκών και προσωπίδων, ώστε να αξιοποιηθεί η κρίση ως ευκαιρία και σιγά σιγά να υπάρξει και αυτάρκεια στην χώρα.

Για την πρώτη κατοικία

Σε ότι αφορά τους πλειστηριασμούς και την προστασία της πρώτης κατοικίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «υπάρχει τρίμηνη παράταση στο γενικό πλαίσιο, καθώς πλέον και η ευχέρεια το Κράτος να πληρώνει για εννέα μήνες τις δόσεις των δανειοληπτών που έχουν πληγεί», αναφέροντας ότι πρόκειται για επιτυχία της χώρας.

Ο Υπ. Ανάπτυξης αποκάλυψε ότι δεν υπήρξε μονομερής ενέργεια, αλλά συμφωνία την ύστατη στιγμή με τους δανειστές, «που κατάλαβαν ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνουν πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας εν μέσω αυτής της συμφοράς», συμπληρώνοντας ότι για πρώτη φορά ανταμείβονται και οι συνεπείς δανειολήπτες, καθώς και ότι επεκτείνεται η προστασία για όσα δάνεια έγιναν «κόκκινα» μέχρι και σήμερα.

Αναφορικά με την χορήγηση δανείων προς τις επιχειρήσεις, είπε ότι «περισσότερες από 8.000 αιτήσεις έχουν υποβληθεί και ολοκληρωθεί και έχουν δεσμευθεί πόροι άνω του 1 δις ευρώ», σημειώνοντας ότι πρόκειται για εντυπωσιακή ανταπόκριση στο «εργαλείο» που τέθηκε στην διάθεση της αγοράς αφού σε 3 ημέρες υπήρξε ζήτηση που αναμενόταν μετά το πρώτο δεκαήμερο.

Αναφορικά με τις καθυστερήσεις στην καταβολή των 800 ευρώ σε ελ. Επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι ορθώς υπάρχει αυστηρή κριτική προς την Κυβέρνηση, υποστήριξε ωστόσο ότι αιτία ήταν η μεγάλη γραφειοκρατία που απαιτείτο.