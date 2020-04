Κοινωνία

Παράταση ισχύος των αδειών οδήγησης

Eγκύκλιος του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Παρατείνεται η ισχύς αδειών οδήγησης και Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας.

Με εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης και με σκοπό την αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19 και συγκεκριμένα την αποφυγή συγχρωτισμού στις υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών ανά την επικράτεια, παρατείνεται αυτοδίκαια:

- Έως και την 31η Ιουλίου 2020 η ισχύς των αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 31ή Ιουλίου 2020.

- Έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2020 η ισχύς των αδειών οδήγησης με ημερομηνία λήξης από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 30 Σεπτεμβρίου 2020 των κατόχων άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και των κατόχων με χρονικό περιορισμό της άδειας οδήγησης για λόγους υγείας. Εξαιρούνται οι άδειες των επαγγελματικών κατηγοριών για τις οποίες ισχύει η καταληκτική ημερομηνία της 31ής Ιουλίου 2020.

Η παράταση χορηγείται για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.

Επιπλέον, παρατείνεται για έξι (6) μήνες η ισχύς των Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) που λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από την 16η Μαρτίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2020, καθώς και των Δ.Ε.Ε. των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος αυτού.