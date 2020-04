Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: Μείωση του ρυθμού μετάδοσης

Βασικής σημασίας να παραμείνει, ο δείκτης μετάδοσης του ιού, κάτω από την μονάδα.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ιταλία είναι 205.463. Οι νεκροί έφτασαν τους 27.967. Παράλληλα, 75.945 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, έχασαν τη ζωή τους 285 άνθρωποι και καταγράφηκαν 1.872 νέα κρούσματα. 4.693 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Σε μονάδες εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται 1.694 ασθενείς βρίσκονται και, συνολικά, 18.149 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 81.708 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο εικοσιτετράωρο παρουσιάζει μείωση, με 214 λιγότερες μολύνσεις. Παράλληλα, σημειώνεται μείωση του αριθμού των νεκρών. Έχασαν την ζωή τους 38 λιγότεροι άνθρωποι σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Οι δε ιαθέντες παρουσιάζουν σήμερα αύξηση ρεκόρ, με 2.382 ανθρώπους που έγιναν αρνητικοί στον ιό. Οι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, για εικοστή έβδομη ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται, όπως και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Μιλώντας σήμερα στο κοινοβούλιο, ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε υπογράμμισε ότι δεν έχει φτάσει, ακόμη, η στιγμή, για ολική επιστροφή στην καθημερινότητα κι αντέκρουσε την κατηγορία ότι αγνοεί τον ρόλο της βουλής και της γερουσίας. Παράλληλα, το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας της Ιταλίας έκανε γνωστό, σήμερα, ότι ο αριθμός των θετικών στον ιό, είναι πιθανώς, σπό δέκα μέχρι και είκοσι φορές υψηλότερος από τους επίσημους αριθμούς που έχουν καταγραφεί, λόγω του ότι πολλοί ασθενείς δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Για τον λόγο αυτό, οι επιστήμονες οι οποίοι συμβουλεύουν την ιταλική κυβέρνηση συνεχίζουν να επιμένουν ότι είναι βασικής σημασίας να παραμείνει, ο δείκτης μετάδοσης του ιού, κάτω από την μονάδα. Επιβάλλεται, κατά συνέπεια, η διατήρηση πολλών μέτρων προστασίας, ώστε να μην καταγραφεί νέο κύμα του ιού, πριν το καλοκαίρι.