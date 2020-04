Κοινωνία

Σκούλος στον ΑΝΤ1: συστάσεις και όχι πρόστιμα για μη χρήση μάσκας στα μέσα μεταφοράς (βίντεο)

Ο ΓΓ των Εργαζόμενων στον ΟΑΣΑ μιλά για τις αλλαγές στην λειτουργία των ΜΜΜ από την Δευτέρα, τις απολυμάνσεις και τα μέτρα προστασίας.