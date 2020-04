Οικονομία

Βρούτσης: Παράταση για το επίδομα των 800 ευρώ και απαγόρευση απολύσεων

Παρατείνεται η αναστολή συμβάσεων εργασίας. Τι ισχύει με την προσαρμογή του ωραρίου εργασίας. Τι θα γίνει με τους επιστήμονες.

Τα νέα μέτρα στήριξης κατά την έναρξη της άρσης των περιοριστικών μέτρων ανέλυσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, στο πλαίσιο της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνι Γεωργιάδη.

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη νέα φάση που εισέρχεται η οικονομία, καλείται να κινηθεί σε τρεις άξονες: Συνέχιση στήριξης των θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων, στήριξη των εισοδημάτων και προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Αναφορικά με τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση, μέχρι τώρα, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από τον κορονοϊό, ο κ. Βρούτσης ανέφερε τα εξής:

«Μπροστά στο πρωτόγνωρο φαινόμενο της πανδημίας του κορoνοϊού και της υγειονομικής κρίσης, που ακολούθησε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη κινήθηκε γρήγορα και μεθοδικά σε δύο κατευθύνσεις: η πρώτη ήταν η πρόληψη της δημόσιας υγείας και η δεύτερη η στήριξη της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας.

Έγκαιρα και αποφασιστικά απλώσαμε ένα δίχτυ προστασίας, το οποίο μοιράστηκε ανά τακτές περιόδους σε τέσσερις δέσμες έκτακτων, προσωρινών, αλλά αναγκαίων μέτρων, για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους ανέργους.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από την πρώτη στιγμή, βρέθηκε δίπλα στους εργαζόμενους, συγκρατώντας τις απολύσεις και διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας - με την ειδική ρήτρα μη απόλυσης, που πρώτη φορά κυβέρνηση επέβαλε - δίνοντας, ταυτόχρονα, εργαλεία ευελιξίας στις επιχειρήσεις που πλήττονται, αναστέλλοντας τις οικονομικές υποχρεώσεις εργαζόμενων και εργοδοτών (ασφαλιστικές και φορολογικές) και, τέλος, ενισχύοντας οικονομικά, μέσω ειδικής αποζημίωσης, όλο το φάσμα των εργαζομένων που είτε βρέθηκαν σε καθεστώς της προσωρινής αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους είτε επλήγησαν από την οικονομική κρίση που έφερε η πανδημία του ιού.

Με το μέτρο της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ενίσχυσε σημαντικά το εισόδημα των εργαζομένων, έδωσε τις απαραίτητες ανάσες στις επιχειρήσεις και λειτούργησε υπέρ της κοινωνικής συνοχής, ως απαραίτητο στοιχείο για την επιστροφή στην κανονικότητα με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Για πρώτη φορά, ελληνική κυβέρνηση ενίσχυσε οριζόντια όλους τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κρίση της πανδημίας.

Το υποδειγματικό μοντέλο πρόληψης της δημόσιας υγείας, που ακολουθήθηκε και το αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας της ελληνικής οικονομίας και αγοράς εργασίας, προκάλεσαν διθυραμβικά σχόλια τόσο από την ευρωπαϊκή κοινότητα, όσο και από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η ελληνική κυβέρνηση κινήθηκε ταχύτατα και αποτελεσματικά και κέρδισε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Tη μέχρι τώρα επιτυχή αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού δεν την πιστώνεται μόνο η ελληνική κυβέρνηση, αλλά συνολικά ο ελληνικός λαός.

Η Ελλάδα αποτελεί πλέον ένα παγκόσμιο θετικό παράδειγμα.Η άρση, ωστόσο, των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία δημιουργεί νέες προκλήσεις και νέα μέτωπα για την κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία. Απέναντι σε ένα φαινόμενο τέτοιων διαστάσεων, οι αποφάσεις είναι άμεσες. Η πολιτεία θα είναι η ασπίδα του πολίτη και το κράτος θα γίνει ο θεματοφύλακας της κοινωνικής συνοχής. Η κυβέρνηση θα ρίξει στη μάχη όλα τα όπλα που διαθέτει. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, κανένας δεν θα είναι μόνος.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη νέα φάση που εισέρχεται η οικονομία, καλείται να κινηθεί σε τρεις άξονες:

Στη συνέχιση στήριξης των θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων.

Στη στήριξη των εισοδημάτων, μέσω ενός νέου μηχανισμού αναπλήρωσης τυχόν απωλειών του εισοδήματος των εργαζομένων.

Στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, με πλήρη εφαρμογή των μέτρων πρόληψης της διασποράς του ιού στους εργασιακούς χώρους».

Πάνω στους παραπάνω άξονες και μέσα στο πλαίσιο της νέας φάσης αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού και της έκδοσης της νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε τα ακόλουθα:

«Μέτρα για την υγεία και ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους

Θεσπίζονται αυστηρά, αλλά σαφή, μέτρα προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες. Οι επιχειρήσεις καλούνται να συμπληρώσουν τη "Δήλωση Αυτοσυμμόρφωσης", η οποία θα αποτελεί τον οδηγό συμμόρφωσης των εργοδοτών και των εργαζομένων στις επιταγές του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και, κατ' επέκταση, της προστασίας όλων από τον κίνδυνο διασποράς του ιού μέσα στους χώρους εργασίας.

Το ενισχυμένο ελεγκτικό σώμα του υπουργείου Εργασίας, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) καθίσταται ο αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων προστασίας, της διαπίστωσης παραβάσεων και επιβολής κυρώσεων. Θα υπάρξουν κυρώσεις και πρόστιμα σε όποιον αντιβαίνει τους κανόνες υγείας και ασφάλειας και σαν επιβλέπουσα Αρχή θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και αυστηροί στην τήρηση των κανόνων αυτών.

Μηχανισμός στήριξης των εισοδημάτων των εργαζομένων

Κύριος παρανομαστής όλων των παρεμβάσεών μας είναι ο εργαζόμενος και η απασχόληση. Γι' αυτό και πρωταρχικό μας μέλημα είναι να στηρίξουμε - και σε αυτήν τη φάση - τους εργαζόμενους που θα κληθούν να επανέλθουν σε ένα πρωτόγνωρο και διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Για το σκοπό αυτό, προχωράμε οριζόντια σε οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων που θα επιστρέψουν στην εργασία τους, αλλά πιθανόν σε συνθήκες μειωμένου ωραρίου. Τυχόν απώλειες, που θα προκύψουν, θα αναπληρωθούν από την πολιτεία με κονδύλια που θα διασφαλιστούν από την αποτελεσματική αξιοποίηση σχετικών εργαλείων που διαθέτει η ευρωπαϊκή κοινότητα και, ειδικότερα, με την ενεργοποίηση του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος SURE.

Διατήρηση των θέσεων εργασίας και ωράριο εργασίας

'Αρση αναστολής: Για πρώτη φορά, κυβέρνηση απαγόρευσε διά νόμου τις απολύσεις και έθεσε στις προηγούμενες δέσμες μέτρων την ειδική ρήτρα διατήρησης των θέσεων σε όσες επιχειρήσεις θέλησαν να μπουν κάτω από το προστατευτικό πλαίσιο της πολιτείας. Εμείς το κάναμε πράξη. Έτσι και τώρα, με κύριο γνώμονα τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ομαλή επάνοδο των επιχειρήσεων και των εργοδοτών σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας και κανονικότητας, παρέχουμε ένα ακόμα εργαλείο στις επιχειρήσεις και εργοδότες. Δίνουμε τη δυνατότητα κατάργησης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τουλάχιστον για ποσοστό 40%, εφόσον η αναστολή έχει διαρκέσει κατ' ελάχιστον 15 ημέρες.

Οι παραπάνω επιχειρήσεις και εργοδότες θα έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν την αναστολή μέρους των συμβάσεων εργασίας που έχουν τεθεί σε αναστολή, όχι μεγαλύτερου του 60%, κατά ανώτατο χρονικό διάστημα 30 ημερών και όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020. Ωστόσο, η παράταση της αναστολής των συμβάσεων θα ισχύσει υπό δύο βασικές προϋποθέσεις: την απαγόρευση απολύσεων και της μείωσης του προσωπικού τους, μέχρι τις 31 Μαΐου και τη ρητή διατήρηση των θέσεων εργασίας με τις ίδιες μορφές συμβάσεων. Καμία απόλυση, καμία καταγγελία σύμβασης εργασίας, για το επόμενο χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα έκτακτα και αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της διασποράς του κορονοϊού στη χώρα μας. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παρατείνει την αναστολή περισσοτέρων συμβάσεων εργασίας από αυτές που αντιστοιχούν στο ποσοστό του 60% επί του συνόλου αυτών, υποχρεούται να καταβάλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων αυτών.

Παράταση αναστολής: Αντίστοιχα, παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις και εργοδότες, των οποίων η απαγόρευση λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής εξακολουθεί να υφίσταται κατά το μήνα Μάιο. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι να αρθεί και η τελευταία αρνητική επίπτωση της πανδημίας, θα συνεχίσουμε να χορηγούμε την αποζημίωση ειδικού σκοπού σε όσους εργαζόμενους παραμένουν σε προσωρινή αναστολή της σύμβασής τους ή οι δραστηριότητες όπου απασχολούνται επαγγελματικά, παραμένουν κλειστές για υγειονομικούς λόγους. Παρέχουμε ακόμα τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), να ανακαλούν προσωρινά την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων, κατεπειγουσών, μη αναβαλλόμενων και ανελαστικών αναγκών. Η προσωρινή επάνοδος στην εργασία εργαζομένων, των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή για τέτοιες επιτακτικές και επείγουσες ανάγκες πρέπει να δηλώνεται από τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες με ειδικό έντυπο στο πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την έναρξη της πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας.

Ωράριο: Τέλος, με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής επανεκκίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα, καθώς και της δημόσιας υγείας, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που είχε ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, θα μπορούν να προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους, κατά τα οριζόμενα από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η προσαρμογή του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων πραγματοποιείται, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

Στήριξη της επιστημονικής κοινότητας και ειδικών κατηγοριών: Μέσα στον Απρίλιο, στηρίξαμε τα εισοδήματα περίπου 2 εκατομμυρίων εργαζομένων και επιχειρήσεων. Σχεδόν 800.000 μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, 600.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, έχουν λάβει τα 800 ευρώ. Σχεδόν 165.000 επιστήμονες έχουν λάβει την ενίσχυση των 600 ευρώ.

Για τους επιστήμονες: Όσοι από τους δικαιούχους είχαν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στην υπ' αριθ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τους καταβλήθηκε το ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή, τους καταβάλλεται το ποσό των 200 ευρώ για την αποπληρωμή του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600 ευρώ. Όσοι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν λάβει μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, δύνανται, μέχρι τις 08.05.2020, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) "ΕΡΓΑΝΗ" (supportemployees.services.gov.gr) για την καταβολή της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με τη χρήση των κωδικών taxisnet, που διαθέτουν.

Για τις ειδικές κατηγορίες: Επίσης, μέσα στην εβδομάδα, θα ανοίξει στο Πληροφοριακό Σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο για τις νέες κατηγορίες εργαζομένων, όπως οικοδόμοι, εργαζόμενοι σε τουριστικά επαγγέλματα και άλλες κατηγορίες εργαζόμενων - συνολικά σε 160.000 δικαιούχους - προκειμένου να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, επιδόματος ύψους 800 ευρώ. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία, ώστε να καταβληθούν τα χρήματα στους δικαιούχους το διάστημα 5-8 Μαΐου.

Για τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας: Τέλος, παρατείνεται, έως και τις 30.6.2020, η ισχύς των κανονιστικών όρων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες έληξαν στο διάστημα από 28.2.2020 έως τις 30.4.2020, με σκοπό να δοθεί επαρκής χρόνος στους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να προβούν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέων συμβάσεων» υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Αχτσιόγλου: Η κυβέρνηση μονιμοποιεί την κατάσταση εξαίρεσης στην αγορά εργασίας

Σε δήλωση της, η Τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, Εφη Αχτσιόγλου, αναφέρει «οι σημερινές ανακοινώσεις του υπουργού Εργασίας επιβεβαιώνουν τις πιο δυσοίωνες προβλέψεις μας: τα αντεργατικά μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή από την κυβέρνηση με πρόσχημα την πανδημία ήρθαν για να μείνουν. Το πλαίσιο της ακραίας απορρύθμισης της αγοράς εργασίας, με την αναστολή συμβάσεων εργασίας και την εκ περιτροπής εργασία με μείωση μισθού στο 50%, διατηρείται και επεκτείνεται. Η ανακοίνωση της μονιμοποίησης αυτών των μέτρων επενδύθηκε σήμερα από την κυβέρνηση με αόριστες υποσχέσεις για αναπλήρωση σε «τυχόν απώλειες που θα προκύψουν». Τοποθετήσεις προκλητικές που μάταια προσπαθούν να θολώσουν τη δραστική μείωση μισθών που ξεκίνησε και θα ενταθεί το επόμενο διάστημα».

Όπως αναφέρει η Έφη Αχτσιόγλου, «οι θέσεις και οι σχέσεις εργασίας δεν διασφαλίζονται με κανέναν τρόπο. Συνολικά οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή δεν έχουν καμία προστασία από τις απολύσεις από την 4η Μαΐου. Ταυτόχρονα, οι δεκάδες χιλιάδες απολύσεις που έγιναν το διάστημα της πανδημίας και της καραντίνας νομιμοποιούνται από την κυβέρνηση. Η μερική απασχόληση και η εκ περιτροπής εργασία με μισό μισθό γενικεύονται. Η ελαστικοποίηση των ωραρίων χωρίς κανέναν όρο και έλεγχο κανονικοποιείται με κυβερνητική σφραγίδα. Η κυβέρνηση αρνήθηκε ακόμα και να παρατείνει για 6 μήνες την ισχύ των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων που λήγουν αυτή την περίοδο, όπως είναι αναγκαίο και ζητούν οι εργαζόμενοι. Είναι πλέον προφανές ότι η ΝΔ όπως και την περίοδο 2012-2014 αντιμετωπίζει την κρίση ως ευκαιρία για μια ολοκληρωτική σάρωση της αγοράς εργασίας».