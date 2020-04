Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: στο “κόκκινο” το Παρίσι και 34 διοικητικά διαμερίσματα

Εν αναμονή της χαλάρωσης των μέτρων απαγόρευσης που προγραμματίζεται από τις 11 Μαΐου...

Ο κορονοϊός προκάλεσε 339 επιπλέον θανάτους στη Γαλλία τις τελευταίες 24 ώρες, αυξάνοντας το σύνολο σε 24.376 θύματα από την 1η Μαρτίου, ανακοίνωσε σήμερα ο Ζερόμ Σαλμόν, γενικός διευθυντής Υγείας.

Οι νοσηλείες σε μονάδες εντατικής θεραπείας στην Γαλλία συνεχίζουν να μειώνεται (188 ασθενείς λιγότεροι) σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα, φέρνοντας τον συνολικό σχετικό αριθμό σε 4.019. Μια κορύφωση είχε συμβεί στις 9 Απριλίου με σχεδόν 7.200 ασθενείς σε ΜΕΘ.

Μέχρι σήμερα, 26.283 ασθενείς νοσηλεύονται για μόλυνση από την Covid-19 στην Γαλλία

Ωστόσο, σχεδόν 50.000 ασθενείς (49.476) πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο αναρρώνοντας, μετά την έναρξη της πανδημίας, τόνισε ο Σαλμόν.

Επιπλέον, εν αναμονή της χαλάρωσης των μέτρων απαγόρευσης που προγραμματίζεται από τις 11 Μαΐου, η κυβέρνηση έχει θέσει 35 διοικητικά διαμερίσματα στο «κόκκινο», συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της περιοχής του Παρισιού και του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας. Αυτός ο χάρτης, ο οποίος θα ενημερώνεται, δείχνει την κυκλοφορία του ιού και τις εντάσεις στις ικανότητες σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Τα διοικητικά διαμερίσματα πρέπει να χωρίζονται σε «κόκκινα» και «πράσινα». Στα τελευταία, με μικρότερη παρουσία του ιού, θα επιτρέπεται μια πιο διευρυμένη αποκλιμάκωση των μέτρων.