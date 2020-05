Οικονομία

Τρία “εργαλεία” για την στήριξη των επιχειρήσεων

Ο Υπουργός Ανάπυξης ανακοίνωσε τις δράσεις της κυβέρνησης με στόχο την επιστροφή των επιχειρήσεων στην κανονικότητα.

Ενεργοποιήθηκε ήδη το πρώτο από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που σχεδίασε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις, ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την υγειονομική κρίση που προέκυψε από την πανδημία του κορονοϊού.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, κατά την παρουσίαση των μέτρων ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ένα δισ. ευρώ επιπλέον, τα οποία ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας από κοινού με τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, ήδη έχουν υποβληθεί από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 8.336 αιτήσεις προς τις τράπεζες, για κεφάλαια κίνησης από την Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΤΕΠΙΧΙΙ) και έχουν δεσμευθεί κεφάλαια ύψους περίπου 1,3 δισ. ευρώ προς παροχή ρευστότητας.

Το πρόγραμμα αφορά την επιδότηση επιτοκίου για δυο χρόνια, με τη δέσμευση της διατήρησης των θέσεων εργασίας μέχρι το τέλος του χρόνου.

Στο μεταξύ, μέχρι τα μέσα Μαίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί δεύτερο πρόγραμμα για παροχή κεφαλαίου κίνησης, με εγγύηση του 80% του δανείου από το Δημόσιο. Το ύψος του δανείου θα φτάνει μέχρι το 25% του τζίρου των επιχειρήσεων, ενώ θα προβλέπεται επίσης δέσμευση για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας μέχρι το τέλος του χρόνου. Όπως εξήγησε ο υπουργός, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αφορά και επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους.

Το τρίτο εργαλείο που έχει ενεργοποιηθεί ήδη, είναι η επιδότηση επιτοκίου επιχειρηματικών δανείων για τους μήνες Απρίλιο μέχρι Ιούνιο, με δυνατότητα επέκτασης μέχρι και τον Αύγουστο, ενώ όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, στην πλατφόρμα της ΜΟΔ έχουν υποβληθεί 5.205 αιτήσεις από επιχειρήσεις που απασχολούν περίπου 93.000 εργαζόμενους και εκκρεμούν προς έγκριση επιπλέον 25.000 αιτήσεις, με το σύνολο των εργαζόμενων να ανέρχεται σε 600.000 άτομα.

Ο υπουργός διευκρίνησε ότι αφορά σε επιδότηση επιτοκίου και όχι δανειοδότηση και όπως είπε χαρακτηριστικά «δεν θα ζητήσουμε τα λεφτά πίσω».

Ταυτόχρονα, υπογράφηκαν και 151 αιτήσεις ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο, ενώ το επόμενο διάστημα θα προκηρυχθούν δυο νέοι κύκλοι υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου, με προϋπολογισμό 150 εκατ ευρώ για τον νέο κύκλο που αφορά στις μικρές επιχειρήσεις και 350 εκατ ευρώ για τον νέο κύκλο του προγράμματος για τη γενική επιχειρηματικότητα.

«Μπαίνουμε στη δύσκολη και ανηφορική φάση της αντιμετώπισης της κρίσης, λόγω των οικονομικών συνεπειών και θα πρέπει να οπλιστούμε με υπομονή» τόνισε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι, το υπουργείο προχώρησε στην αύξηση παραγωγής υγειονομικών υλικών, ενώ ταυτόχρονα δίνει έμφαση στα επιδοτούμενα δανειοδοτικά εργαλεία για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων «δημιουργώντας ένα ισχυρό πλέγμα οικονομικής δραστηριότητας».

Σε δήλωση του, ο Τομεάρχης Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, αναφέρει «Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε καθαρές απαντήσεις από τον κ. Μητσοτάκη στη Βουλή για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπόρεσε να απαντήσει και έβγαλε για πολλοστή φορά τους υπουργούς του μήπως καλύψουν το εκκωφαντικό κενό. Για άλλη μια φορά, εργαζόμενοι, επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι λεφτά ακούνε και λεφτά δε βλέπουν. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια».