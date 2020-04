Κοινωνία

Μοίραζε φυλλάδια για τον κορονοϊό και... “άδειαζε” σπίτια (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πώς έπεσε στα “χέρια” της Αστυνομίας ο... “διανομέας” των φυλλαδίων.

Χειροπέδες πέρασαν σε αλλοδαπό, στην Κηφισιά, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας ΝΑ Αττικής. Ο συλληφθείς λίγο νωρίτερα, αφού προσέγγισε διερχόμενο και του απέσπασε την προσοχή, προσποιούμενος τον διανομέα διαφημιστικών φυλλαδίων, του αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος μαζί με συνεργούς του που αναζητούνται, διέπρατταν συστηματικά διαρρήξεις-κλοπές από οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ως προς τον τρόπο δράσης, κινούμενοι κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες με αυτοκίνητο, στοχοποιούσαν οικίες και παραβιάζοντας με διαρρηκτικά εργαλεία σημεία εισόδου τους, αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα αξίας.

Χαρακτηριστικό του τρόπου δράσης τους μάλιστα ήταν ότι, προκειμένου να προσεγγίζουν, χωρίς να κινούν υποψίες, τις οικίες που είχαν στοχοποιήσει προς διάρρηξη, αλλά και να δικαιολογούν την παρουσία τους σε περίπτωση που γίνονταν αντιληπτοί από τους ενοίκους, προσποιούνταν τους διανομείς διαφόρων ειδών φυλλαδίων που έφεραν, όπως ενημέρωσης για τον Covid-19 ή διαφημιστικών σούπερ μάρκετ.

Στην κατοχή του, καθώς και εντός του αυτοκινήτου του και της οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος φυλλαδίων, κοσμήματα, πορτοφόλια, κινητό τηλέφωνο, διαρρηκτικό εργαλείο και χρηματικό ποσό. Κατασχέθηκε επίσης το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν για την εγκληματική τους δράση.

Εξιχνιάσθηκαν είκοσι δύο (22) περιπτώσεις κλοπών που διαπράχθηκαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν υπερβαίνει τις -130.000- ευρώ.

Ο κατηγορούμενος έχει συλληφθεί και κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.