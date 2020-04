Κόσμος

Κορονοϊός: Θετικός στον ιό ο Ρώσος Πρωθυπουργός

Ενημέρωσε τον Πούτιν και πρότεινε τον πρώτο αντιπρόεδρο της κυβέρνησηςως υποψήφιο για την θέση ασκώντας χρέη πρωθυπουργού.

Ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν δήλωσε σήμερα ότι διαγνώσθηκε με κορονοϊό.

«Μόλις τώρα έμαθα ότι τα τεστ κορονοϊού που έκανα, ήταν θετικά» δήλωσε ο Ρώσος πρωθυπουργός κατά την διάρκεια τηλεσύνδεσης που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Μισούστιν πρότεινε τον πρώτο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Αντρέι Μπελοούσοφ ως υποψήφιο για την θέση ασκώντα χρέη πρωθυπουργού κατά την περίοδο που θα ασθενεί. «Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται κανονικά, εγώ σχεδιάζω να βρίσκομαι ενεργά σε επαφή μέσω τηλεφώνου και τηλεσυνδέσεων για όλα τα βασικά ζητήματα. Ως προσωρινά ασκώντα χρέη πρωθυπουργού προτείνω την υποψηφιότητα του (πρώτου αντιπροέδρου) Αντρέι Ρεμόβιτς Μπελοούσοφ».

Την πρόταση για τον διορισμό του ενέκρινε ο Ρώσος πρόεδρος .

Ο Ρώσος πρόεδρος ευχήθηκε στον Μιχαήλ Μισούστιν ταχεία ανάρρωση. «Θα ήθελα να σας ευχηθώ να αναρρώσετε το συντομότερο δυνατόν, περαστικά σας», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος απευθυνόμενος στον Ρώσο πρωθυπουργό.

Το τηλεοπτικό δίκτυο «Ρωσία-24» μετέδωσε την συνομιλία αυτή Πούτιν-Μισούστιν.