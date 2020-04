Κόσμος

Κορονοϊός: νέες “θεωρίες” από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι υποστηρίζει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (IC) για τη “δημιουργία” του COVID-19...

Τη βεβαιότητα ότι ο κορονοϊός «δεν έχει φτιαχτεί σε εργαστήριο, ούτε έχει μεταλλαχθεί γενετικά» εξέφρασαν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, ουσιαστικά δίνοντας τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας που αρέσκεται να διακινεί και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, στην ανακοίνωσή τους οι Αμερικανοί επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (IC) τονίζουν ότι αυτό που ακόμη εξετάζουν είναι αν η πανδημία προκλήθηκε από κάποιο λάθος σε κινεζικό εργαστήριο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη του Λευκού Οίκου τείνουν να υιοθετούν τη θεωρία ότι ο Covid-19 προήλθε από εργαστήριο στην πόλη Γουχάν και προκάλεσε τον θάνατο πάνω από 220.000 ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα έχει κατηγορήσει το Πεκίνο ότι κάνει ό,τι μπορεί για να τον πλήξει και να χάσει τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Μάλιστα η κυβέρνηση Τραμπ έχει οξύνει τις επιθέσεις στην Κίνα, κατηγορώντας την ότι απέτυχε να συγκρατήσει την εξάπλωσή της και προειδοποιούν ότι το Πεκίνο «θα πληρώσει» το τίμημα για τον τρόπο που χειρίστηκε την πανδημία.

Το κείμενο της Υπηρεσίας Πληροφοριών αναφέρει ότι «υπάρχει ευρεία επιστημονική συναίνεση στην άποψη ότι ο Covid-19 δεν έχει κατασκευαστεί από ανθρώπους, ούτε έχει μεταλλαχθεί γενετικά. Η IC θα συνεχίσει με την ίδια ορμή να εξετάζει τις αναδυόμενες πληροφορίες για να διαπιστώσει αν η επιδημία ξεκίνησε από την επαφή με μολυσμένα ζώα ή αν ήταν αποτέλεσμα κάποιου λάθους σε εργαστήριο στη Γουχάν».