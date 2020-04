Κοινωνία

Σκύλος δάγκωσε στο πρόσωπο κοριτσάκι

Ποια είναι η κατάσταση της 10χρονης, η οποία διακομίστηκε στο “Παίδων”...

Μια στιγμή ήταν αρκετή για να γίνει κακό, μπροστά στα μάτια του ιδιοκτήτη του σκύλου, αλλά και άλλων παιδιών που έπαιζαν μαζί με το άτυχο κοριτσάκι το απόγευμα της Τετάρτης στις Ράχες Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport η 10χρονη έπαιζε κοντά στο παλιό δημοτικό σχολείο στην παραλία Ραχών. Εκείνη την ώρα περνούσε ο ιδιοκτήτης με τον σκύλο. Το κοριτσάκι, που όπως λένε έχει ιδιαίτερη αγάπη στα σκυλιά και στα ζώα γενικά, πήγε για να χαϊδέψει το σκυλί. Όμως ο σκύλος ξαφνικά άρπαξε το παιδί από το πρόσωπο και το δάγκωσε πολύ άσχημα στο μάγουλο.

Ο ιδιοκτήτης ευτυχώς αντέδρασε άμεσα και ψύχραιμα και απομάκρυνε αμέσως το σκυλί από το παιδί, ενώ στη συνέχεια με δικό του αυτοκίνητο και με συνοδό μετέφερε το κοριτσάκι στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας.

Επειδή όμως το τραύμα ήταν σοβαρό η 10χρονη χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, όπου και νοσηλεύεται.

