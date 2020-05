Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις για την Πρωτομαγιά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σήμερα Παρασκευή 1η Μαΐου και καλό μήνα σε όλους. Ένα βήμα πριν τη λήξη των πρώτων περιοριστικών μέτρων και ο μήνας ούτως ή άλλως ξεκινάει ανατρεπτικά...

ΚΡΙΟΣ: Με την σύνοδο Ερμή/Ουρανού είναι πιθανό να προκύψουν νέα δεδομένα και πληροφορίες που θα σε βάλουν σε σκέψεις κατά πόσο μπορείς να συνεχίσεις να πιστεύεις σε μια σχέση ή πρέπει να αναθεωρήσεις. Από την άλλη αφορά στα οικονομικά σου, όπου δεν αποκλείεται το χρήμα να σου έρχεται σαν μάννα εξ ουρανού. Βέβαια και μια ζημιά ή κάποια απώλεια χρημάτων σήμερα είναι πιθανή. Επειδή ο Ουρανός αυτό που θέλει είναι να του δίνεις χώρο να δράσει, δε θα ήταν άσχημο να ανοίξεις ένα παραθυράκι στην τύχη σου παίζοντας κάποιο τυχερό παιχνίδι.

ΤΑΥΡΟΣ: Λίγο πριν βγούμε από την καραντίνα φαίνεται ότι η καθημερινότητα σε έχει κουράσει και θες να ξεσκάσεις με κάθε τρόπο. Κι αν δεν είναι η καραντίνα είναι οι περιορισμοί που μπορεί να νιώθεις ότι σου βάζει το οικογενειακό ή το κοινωνικό πλαίσιο και θες να επαναστατήσεις. Από την άλλη είναι πιθανό να σου προκύψει η ευκαιρία να κάνεις και κάποιο ταξίδι που δεν υπολόγιζες, ενώ μια νέα γνωριμία μπορεί να σου επιφυλάσσει κι ένα κεραυνοβόλο έρωτα, ακόμα κι αν δεν είσαι ανοιχτός στη συγκεκριμένη φάση.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Με τον Ερμή σε σύνοδο με τον Ουρανό στον Ταύρο αναμένεται να έρθουν στο φως μυστικά ή πληροφορίες που αγνοούσες και που μπορεί να σε αναγκάσουν να αλλάξεις κάποια πράγματα στην καθημερινότητα σου, είτε αφορά στη δουλειά σου, είτε γενικότερα στον τρόπο ζωής σου. Από την άλλη, αυτές εδώ τις μέρες δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο μιας επανασύνδεσης στα ερωτικά σου, όπως και το να κάνουν την επανεμφάνιση τους κάποια άτομα με τα οποία μπορεί να μην έχετε επικοινωνήσει τα τελευταία χρόνια.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η σύνοδος του Ερμή με τον Ουρανό στον Ταύρο μπορεί να φέρει εξελίξεις σε μια φιλική σχέση σου, η οποία αν αντιμετώπιζε κάποια κρίση αυτή μπορεί να ξεπεραστεί. Ίσως όχι ως δια μαγείας, όμως αν μη τι άλλο ανοίγουν οι δίαυλοι επικοινωνίας και το θέμα μπορεί να αντιμετωπίστεί. Βέβαια υπάρχει και το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν προβλήματα σε μια σχέση που φάνταζε ιδανική. Από την άλλη δείχνεις αποφασισμένος να κάνεις την επανάσταση σου απέναντι σε όλους και σε όλα. Το πόσο δυνατή θα είναι αυτή η επανάσταση εξαρτάται από το πόσο νιώθεις να έχεις καταπιεστεί.

ΛΕΩΝ: Οι εξελίξεις στη ζωή σου αυτές εδώ τις μέρες μπορεί να είναι καταιγιστικές με τη σύνοδο του Ερμή με τον Ουρανό να συμβαίνει στον απόλυτα κομβικό 10ο ηλιακό σου οίκο. Αυτό σημαίνει αγαπητέ μου Λέοντα ότι είναι η στιγμή σου. Αν μέχρι τώρα ζούσες στην αφάνεια ήρθε η ώρα να βγάλεις την αστερόσκονη απ'το τσεπάκι σου, να λουστείς και να βγεις στη σκηνή να δείξεις ποιος είναι ο σταρ! Από την άλλη αυτή η όψη σου γεννάει την επιθυμία να τα πεις έξω απ'τα δόντια και να βγάλεις τα απωθημένα σου απέναντι σε όποιον νιώθεις ότι σ' έχει καταδυναστεύει.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Με τη σύνοδο του κυβερνήτη σου, του Ερμή, με τον Ουρανό στον Ταύρο ένα ταξίδι, όσο δύσκολο κι αν φαντάζει στις μέρες μας, μόνο απίθανο δεν μπορεί να θεωρείται. Από την άλλη, φαίνεται να έρχονται τα πάνω-κάτω σε κάποια νομική υπόθεση που μπορεί να έχεις σε εκκρεμότητα, να προκύψουν κάποια νέα δεδομένα σε κάποιο ζήτημα σπουδών. Τέλος, οι ανατροπές της συγκεκριμένης όψης είναι πιθανό να αγγίξουν τις σχέσεις σου, όπου ακόμα κι ένα διαζύγιο θα μπορούσε να μπει στο χάρτη των επιλογών σου.

ΖΥΓΟΣ: Όταν μιλάμε για τον Ουρανό, μιλάμε για ανατροπές. Και όταν μιλάμε για ανατροπές εννοούμε ότι δεν μπορείς να παραμένεις εκεί που ήσουνα και να ελπίζεις να ισορροπήσεις γιατί πολύ απλά τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Στην προκειμένη τα νέα αυτά δεδομένα μπορεί να αφορούν στα οικονομικά σου, όπου είτε βρίσκεσαι με κάποια επιπλέον χρήματα στις τσέπες σου τα οποία δε λογάριαζες ή υπάρχει κάποια εξέλιξη σχετικά με κάποιο χρέος που μπορεί να έχεις. Τέλος, η ερωτική σου ζωή μάλλον χρειάζεται ανανέωση και πειραματισμούς. Μην αντιστέκεσαι…

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ερμής και Ουρανός συναντιούνται απέναντι σου, στον Ταύρο και σίγουρα μια ξαφνική γνωριμία και μάλιστα με κεραυνοβόλο χαρακτήρα είναι σίγουρα στο παιχνίδι και δε θα στο αρνηθώ. Όμως απέναντι μας δεν είναι μόνο οι ερωτικές μας σχέσεις, αλλά και οι συνεργάτες μας και οι εχθροί μας. Αυτές λοιπόν τις μέρες το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν εντάσεις και διαμάχες στις σχέσεις τους μαζί τους είναι αρκετά πιθανό. Εξίσου πιθανό όμως είναι και το ενδεχόμενο όλοι αυτοί οι «απέναντι» να σου δώσουν λύσεις που να σε ξελασπώσουν για τα καλά.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Ο Ουρανός είναι ένας πλανήτης που έχει συνδέσει το όνομα του με την επιστήμη και την καινοτομία. Αυτές εδώ τις μέρες που θα βρίσκεται σε επαφή με τον Ερμή στον 6ο ηλιακό σου οίκο εκτός από τις αλλαγές στις επαφές σου με τους συνεργάτες σου ή κάποιες καινοτομίες που μπορεί να φέρει στον εργασιακό σου χώρο, μπορεί να σου δώσει και μια εναλλακτική λύση στην αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζεις ή έστω να προκύψει κάποια εξέλιξη που θα σε κάνει να το δεις διαφορετικά.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η σύνοδος του Ερμή με τον Ουρανό στον Ταύρο έρχεται να σου δώσει τη σπίθα που χρειαζόσουν για να νιώσεις ξανά φιλόδοξος και δημιουργικός. Η ζωή αποκτά ξανά το νόημα που της έλειπε και αυτό οφείλεται είτε σε έναν έρωτα που έρχεται να σου λύσει την απορία κατά πόσο μπορείς να νιώσεις πάλι κάτι τόσο δυνατό ή σε ένα παιδί που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σου θυμίζει ότι το νόημα της ζωής βρίσκεται σε πολύ απλά πράγματα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ο κυβερνήτης σου, ο Ουρανός, αυτές τις μέρες θα βρίσκεται σε στενή επαφή με τον Ερμή στον Ταύρο και αυτό σημαίνει ότι η γλώσσα σου δε διανοείται να περάσει απ’ τον εγκέφαλο, τρέχει με άλλες ταχύτητες και το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να προκαλέσεις. Δε σε απασχολεί ποιος μπορεί να βρίσκεται απέναντι σου. Είτε είναι οι γονείς σου, είτε ο σύντροφος σου, είτε το αφεντικό σου κανείς δεν μπορεί να σε θεωρεί δεδομένο και κανείς δε μπορεί να σε αναγκάσεις να συνεχίσεις να ζεις μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια που δε σου προσφέρουν το καινούργιο που έχεις ανάγκη.

ΙΧΘΥΕΣ: Αγαπημένε Ιχθύ, αυτή η σύνοδος που σχηματίζουν ο Ερμής με τον Ουρανό, συμβαίνει για εσένα στον 3ο ηλιακό σου οίκο, σε έναν οίκο δηλαδή που σχετίζεται με τον ίδιο τον Ερμή και το κομμάτι της επικοινωνίας και της πληροφόρησης. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουν νέα δεδομένα στο τραπέζι, ικανά να αλλάξουν τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα. Από την άλλη το μυαλό σου δουλεύει σε απίστευτες ταχύτητες, σε βαθμό που οι άλλοι δυσκολεύονται να σε ακολουθήσουν. Μια νέα γνωριμία αυτές εδώ τις μέρες φαίνεται ικανή να ταράξει για τα καλά τα νερά στη ζωή σου.

Πηγή: astrologos.gr