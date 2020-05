Κόσμος

Κορονοϊός: θερίζει στις ΗΠΑ η πανδημία

Χιλιάδες νέοι θάνατοι μέσα σε ένα 24ωρο. Ποιος ο συνολικός αριθμός θανάτων και κρουσμάτων.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες άλλοι 2.053 θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, δείχνουν στοιχεία που συγκέντρωσε και μεταφόρτωσε στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς ως τις 20:30 της Πέμπτης (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Παρασκευή ώρα Ελλάδας).

Μολονότι παρουσίασε μείωση την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε για τρίτο συνεχόμενο εικοσιτετράωρο τους 2.000, με το σύνολο των θυμάτων της COVID-19 να φθάνει έτσι τα 62.906 στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα δεδομένα της σχολής ιατρικής της Βαλτιμόρης, που ανανεώνονται συνεχώς. Αυτή την εβδομάδα, ο αριθμός των θυμάτων της πανδημίας ξεπέρασε μέσα σε λίγους μήνες τον επίσημο απολογισμό των αμερικανών στρατιωτικών που είχαν χάσει τη ζωή τους τις δύο δεκαετίες που κράτησε ο πόλεμος του Βιετνάμ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θρηνούν τα περισσότερα θύματα στον κόσμο εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, σε τεράστια απόσταση από την Ιταλία (27.967 νεκροί), το Ηνωμένο Βασίλειο (26.711), την Ισπανία (24.543) και τη Γαλλία (24.376), κατά τον απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση στοιχεία που είχαν ανακοινώσει οι αρχές ως χθες στις 22:00 (ώρα Ελλάδας).

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 230.000 αφότου εμφανίστηκε ο SARS-CoV-2 τον Δεκέμβριο στην Κίνα. Εξάλλου στις ΗΠΑ, με πάνω από ένα εκατομμύριο επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό, εντοπίζεται πάνω από το ένα τρίτο των επίσημα καταγεγραμμένων ασθενών στις 195 χώρες και περιοχές του πλανήτη.