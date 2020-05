Κόσμος

Κορονοϊός: με τιμωρητικούς δασμούς απειλεί την Κίνα ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλλει επιπρόσθετους τιμωρητικούς δασμούς στην Κίνα, υποστηρίζοντας ότι ενημερώθηκε για στοιχεία που του επιτρέπουν να θεωρεί με υψηλό βαθμό βεβαιότητας ότι η πανδημία του κορονοϊού συνδέεται με εργαστήριο έρευνας στην πόλη Ουχάν και προσάπτοντας για πολλοστή φορά έλλειψη διαφάνειας στο Πεκίνο.

«Ναι», απάντησε ο Τραμπ όταν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν έχει δει στοιχεία που να του επιτρέπουν να πιστεύει πως το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν είναι αυτό από το οποίο «προήλθε» η πανδημία. «Ναι, έχω», είπε, αποφεύγοντας να γίνει συγκεκριμένος. «Δεν επιτρέπεται να σας πω περισσότερα», πρόσθεσε. Ο νέος κορονοϊός, επανέλαβε, «είναι κάτι που μπορούσε να περιοριστεί στον τόπο προέλευσής του και θεωρώ πως μπορούσε να περιοριστεί πολύ εύκολα». Συμπλήρωσε ότι ενδέχεται να επιβάλλει «τελωνειακούς δασμούς» για να τιμωρήσει την Κίνα, κάτι που είπε ότι προτιμά αντί της ιδέας οι ΗΠΑ να διαγράψουν χρέη τους που εκκρεμούν.

Ο Τραμπ καταφέρεται ολοένα πιο συχνά εναντίον της Κίνας όταν αναφέρεται στην πανδημία, που βυθίζει σε ύφεση την αμερικανική οικονομία, η καλή υγεία της οποίας βρισκόταν ως πρότινος στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας ενόψει της αναμέτρησης του Νοεμβρίου. Κατηγορεί επίσης το Πεκίνο ότι παρουσιάζει ψευδή στοιχεία για τον απολογισμό των θανάτων στην κινεζική επικράτεια, καθώς η χώρα του θρηνεί πλέον πάνω από 62.000 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19 ενώ τα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 έχουν υπερβεί το ένα εκατομμύριο. Πρόσφατα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να απαιτήσει η κυβέρνηση της Κίνας να καταβάλλει «αποζημιώσεις» ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων.