Κοινωνία

Φωτιά στο κέντρο της Αθήνας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός για δύο αστέγους που εγκλωβίστηκαν εντός του φλεγόμενου κτιρίου!

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να δίνει μάχη με τις φλόγες.

Η φωτιά ξέσπασε σε ένα εγκαταλελειμμένο, νεοκλασικό κτίριο επί της οδού Σταδίου και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν δύο άστεγοι επιχείρησαν να ανάψουν φωτιά για να ζεσταθούν.

Η φωτιά όμως ξέφυγε, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες η ξύλινη σκεπή και να εγκλωβιστούν εντός του κτιρίου οι δύο άνδρες! Χρειάστηκε, μάλιστα, η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους, μέσω του φωταγωγού!

Νωρίτερα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έδωσε μάχη στο Μικρολίμανο, προκειμένου η φωτιά που ξέσπασε στο Σωματείο Αλιέων και επεκτάθηκε σε διπλανή ψαροταβέρνα, να μην πάρει διαστάσεις.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στις 00.35. Συνολικά στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, στην Ακτή Κουμουνδούρου, συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 3:00 τα μεσάνυχτα.