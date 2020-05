Υγεία - Περιβάλλον

Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: από τη Δευτέρα η ώρα της αλήθειας... (βίντεο)

Ο καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων μίλησε στον ΑΝΤ1 για την επιστροφή στην κανονικότητα, την υποχρεωτική χρήση μάσκας και όλα όσα πρέπει να προσέξουμε...