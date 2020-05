ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Άιρτον Σένα: 26 χρόνια από τον θάνατό του

Ήταν Πρωτομαγιά του 1994 όταν το μονοθέσιό του βγήκε εκτός πίστας στη στροφή Ταμπουρέλο και προσέκρουσε σε μία τσιμεντένια μπαριέρα.

Θρυλική μορφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού από τη Βραζιλία, ο Άιρτον Σένα Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στη Φόρμουλα 1 και ξεχώριζε για το μαχητικό του πνεύμα και τη ριψοκίνδυνη οδήγησή του.

Ο Σένα ντα Σίλβα (Ayrton Senna da Silva), όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου του 1960 στο Σάο Πάολο, από πλούσια οικογένεια. Ο πατέρας του, Μίλτον Σίλβα, ήταν βιομήχανος και μεγαλοκτηματίας, και σε ηλικία 4 ετών τον μύησε στα μηχανοκίνητα σπορ, αγοράζοντάς του ένα καρτ. Σε ηλικία 8 ετών ήταν ένας ολοκληρωμένος οδηγός αγώνων σε μονοθέσια τύπου καρτ. Τα επόμενα χρόνια πήρε μέρος σε πολλούς αγώνες στη Βραζιλία και τη Νότια Αμερική και το 1977 αναδείχθηκε πρωταθλητής καρτ Νοτίου Αμερικής, σε ηλικία 17 ετών. Το 1978 και το 1980 πήρε μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα καρτ, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση.

Το 1982 κάνει το μεγάλο άλμα στην καριέρα του. Αποφασίζει να αφήσει τα καρτ και να ασχοληθεί με τα μονοθέσια τύπου φόρμουλα. Μετακομίζει στην Αγγλία και συμμετέχει σε αγώνες Φόρμουλα 2000 και 3000, εντυπωσιάζοντας με την οδήγησή του τις ομάδες της Φόρμουλα 1. Το 1984 υπογράφει με την ομάδα της Τόλμαν (Toleman) και καταφέρνει να πάρει τον πρώτο του βαθμό στις 7 Απριλίου στο Γκραν Πρι της Νοτίου Αφρικής. Όμως, η μεγάλη επιτυχία θα έλθει στο Γκραν Πρι του Μονακό (3 Ιουνίου 1984), όπου κυριολεκτικά πετάει στο βρεγμένο οδόστρωμα και από τη 13η θέση της εκκίνησης τερματίζει στη 2η θέση, αφήνοντας άφωνο τον κόσμο της Φόρμουλα 1.

Τον επόμενο χρόνο παίρνει μετεγγραφή για τη Λότους (Lotus), στην οποία θα παραμείνει έως το 1987, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία. Στις 21 Απριλίου του 1985 κερδίζει το πρώτο του γκραν πρι στην πίστα του Εστορίλ στην Πορτογαλία. Συνολικά, πέτυχε 6 νίκες με την ομάδα του Κόλιν Τσάπμαν, προτού μετακομίσει στη ΜακΛάρεν το 1988.

Τα πέντε χρόνια παραμονής του στη MacLaren (1988-1993) ήταν τα πιο αποδοτικά της καριέρας του. Με την ομάδα του Ρον Ντένις κατέκτησε τρία πρωταθλήματα (1988, 1990, 1991), ενώ εποχή άφησαν οι μονομαχίες του με τον Αλέν Προστ και τον Νάιτζελ Μάνσελ.

Το 1994 άφησε τη ΜακΛάρεν για τη Γουίλιαμς (Williams /Renaud), με σκοπό να ξαναπάρει τα πρωτεία στη Φόρμουλα 1. Την Πρωτομαγιά του 1994, κατά τη διάρκεια του Γκραν Πρι του Αγίου Μαρίνου στην πίστα της Ίμολα, το μονοθέσιό του, που παρουσίαζε προβλήματα όλο τον χρόνο, βγήκε εκτός πίστας στη στροφή Ταμπουρέλο και προσέκρουσε σε μία τσιμεντένια μπαριέρα. Ο Σένα τραυματίστηκε σοβαρά και εξέπνευσε λίγες ώρες αργότερα σε νοσοκομείο της Μπολόνια, όπου είχε μεταφερθεί.

Επιδόσεις στη Φόρμουλα 1

Παγκόσμια Πρωταθλήματα: 1988, 1990,1991

Συμμετοχές: 161

Νίκες: 41

Πρωτιές στην εκκίνηση (Pole Position): 65

Σχετικά

Το δυστύχημα προκλήθηκε από το σπάσιμο της κολώνας του τιμονιού, σύμφωνα με την αυτοψία. Για τον θάνατο του Σένα κατηγορήθηκαν έξι μηχανικοί της Γουίλιαμς, αλλά αθωώθηκαν από δικαστήριο της Μπολόνια το 1997.

Το 2010, ο Σένα ανακηρύχθηκε από τους συναδέλφους του ως κορυφαίος οδηγός όλων των εποχών στη Φόρμουλα 1.

Ο Σένα, με μεγάλη προσωπική και οικογενειακή περιουσία, δώρισε μεγάλα ποσά για τους αναξιοπαθούντες συμπατριώτες του, φροντίζοντας να κρατά το φιλανθρωπικό του έργο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε ηλικία 21 ετών νυμφεύτηκε (για πρώτη και τελευταία χρονιά) την παιδική του φίλη Λίλιαν ντε Βασκονσέλος Σόουζα. Ο γάμος τους άντεξε μόνο λίγους μήνες, επειδή, σύμφωνα με την “απατημένη” σύζυγο «ήμουν το δεύτερο πάθος του. Το πρώτο πάθος του ήταν οι αγώνες».

Ο Μπρούνο Σένα, που συμμετέχει σε αγώνες της Φόρμουλα 1, είναι ανηψιός του Αίρτον Σένα.

Πηγή: sansimera.gr