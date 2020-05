Κοινωνία

Πρόεδρος ΟΛΜΕ στον ΑΝΤ1: η επιστροφή στην κανονικότητα έχει και κινδύνους

Τι λέει ο Θ Τσούχλος για τα ελάχιστα μαθήματα στις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου, την καθαριότητα, τα αντισηπτικά και τις μετακινήσεις με λεωφορείο.

«Εμείς είχαμε προτείνει να ανοίξει μόνο η Γ΄ Λυκείου για τις Πανελλαδικές και είχαμε εκφράσει προβληματισμούς για τις άλλες τάξεις του Λυκείου και το Γυμνάσιο», είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο Πρόεδρος της ΟΛΜΕ.

Όπως σημείωσε ο κ. Τσούχλος, «αν δείτε και το ημερολόγιο, δεδομένων των ημερών και της εκ περιτροπής μαθημάτων, ουσιαστικά οι τέσσερις εβδομάδες είναι δύο και η ύλη στα μονόωρα μαθήματα θα προχωρήσει ελάχιστα, άρα είναι μεγάλο το ρίσκο που πήρε η Κυβέρνηση για επαναλειτουργία των σχολείων».

«Η επιστροφή στην κανονικότητα έχει και τους κινδύνους της», είπε ο Θ. Τσούχλος, αναφέροντας ότι «όπως είπε και η κ. Κεραμέως, υπάρχει αραίωση των μαθητών στα σχολεία με τα μέτρα που ελήφθησαν, ενώ και με ένα απλό χαρτί, ένας μαθητής θα μπορεί να μην συμμετέχει ένας μαθητής στα μαθήματα, ενώ παραδοσιακά οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου, μετά το Πάσχα συνήθως δεν πήγαιναν στο σχολείο, αλλά είχαν κρατήσει τις απουσίες τους και έμεναν στο σπίτι, για να διαβάσουν».

«Το Υπ. Παιδείας έχει δεσμευθεί για ενίσχυση των καθαρισμών και για αφθονία αντισηπτικών για όλα τα σχολεία», ωστόσο υπάρχει προβληματισμός για τα λεωφορεία με τα οποία μετακινούνται πολλοί μαθητές ανά την επικράτεια και την χρήση μάσκας από τα παιδιά», προσέθεσε ο κ. Τσούχλος.

Όπως υποστήριξε ο Πρόεδρος των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης, «σε πολλές περιπτώσεις, το εμβαδόν των αιθουσών δεν επαρκεί για να καλυφθούν τα όρια για τον αριθμό των μαθητών που έχουν τεθεί, λέγοντας ότι προφανώς το Υπ. Παιδείας εκτιμά ότι θα υπάρξει μειωμένη παρουσία μαθητών και έτσι θα τηρηθούν τα μέτρα και δεν θα χρειαστεί να σπάσουν στα 3 οι τάξεις».

Ο κ. Τσούχλος ζήτησε να υπάρξει ειδική μέριμνα για μαθητές και καθηγητές που ανήκουν οι ίδιοι ή μέλη των οικογενειών τους σε ευπαθείς ομάδες, καθώς και για την μετακίνηση εκπαιδευτικών από την ηπειρωτική χώρα προς τα νησιά.