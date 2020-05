Κοινωνία

Δήμος Αθηναίων: παράταση στην αναστολή για την ελεγχόμενη στάθμευση

Σε ποιες θέσεις επιτρέπεται να παρκάρουν τα οχήματα τους οι πολίτες, προς αποφυγήν συνωστισμού στα ΜΜΜ.

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες να αποφύγουν τον συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα συνεχίσει, μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης, την αναστολή της λειτουργίας του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης αποκλειστικά στις θέσεις επισκεπτών (κάθετη σήμανση P-69) όπου οι οδηγοί θα μπορούν να σταθμεύουν χωρίς καταβολή τέλους.

Οι θέσεις για οχήματα κατοίκων (κάθετη σήμανση Ρ-70) εξακολουθούν να ισχύουν μόνο για οχήματα που φέρουν την κάρτα μονίμου κατοίκου για συγκεκριμένη ζώνη στάθμευσης, για την οποία έχει εκδοθεί η κάρτα μονίμου κατοίκου.

Επίσης ισχύουν όλες οι απαγορεύσεις στάθμευσης με τις ανάλογες ποινές που προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (οδεύσεις τυφλών, ράμπες ΑΜΕΑ, πεζοδρόμους, πεζοδρόμια, σημεία παρακώλυσης της κυκλοφορίας και γενικότερα για κάθε μορφής αντικοινωνική στάθμευση).

Όσοι μόνιμοι κάτοικοι επιθυμούν να ανανεώσουν την κάρτα τους, μπορούν να αποστέλλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση da.kartes@athens.gr, επισυνάπτοντας το Ε1 του τελευταίου οικονομικού έτους.