Πολιτική

Δένδιας: μήνυμα για την Πρωτομαγιά με το βλέμμα στον κορονοϊό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών, με το οποίο προτρέπει τον κόσμο να παραμείνει στο σπίτι!

Να μείνουμε σπίτι και ασφαλείς αυτή την Πρωτομαγιά, έτσι ώστε οι επόμενοι μήνες να είναι καλύτεροι, καλεί με μήνυμά του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

"Καλημέρα και καλό μήνα! Αυτήν την 1η Μαΐου μένουμε ασφαλείς, καθώς οι εκδηλώσεις για την εργατική Πρωτομαγιά έχουν μεταφερθεί και ισχύουν οι περιορισμοί στις μετακινήσεις", επισημαίνει ο κ. Δένδιας.

"Με ατομική υπευθυνότητα συμβάλλουμε στο να είναι καλύτεροι οι επόμενοι μήνες", συμπληρώνει.