Κόσμος

Εγκαταλείπει τον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ

Τι ετοιμάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Γιατί αποφάσισε να αφήσει τον Λευκό Οίκο εν μέσω πανδημίας;

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα εγκαταλείψει σήμερα τον Λευκό Οίκο για πρώτη φορά έπειτα από έναν μήνα, για να μεταβεί στο Καμπ Ντέιβιντ, την προεδρική εξοχική κατοικία στην πολιτεία Μέριλαντ.

Ο Τραμπ θα κάνει το σύντομο ταξίδι (40 χλμ.) ως το Καμπ Ντέιβιντ το απόγευμα, αναφέρει το πρόγραμμα του όπως δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο το βράδυ της Πέμπτης. Στο πρόγραμμα δεν διευκρινίζεται πόσο θα διαρκέσει η διαμονή του αμερικανού προέδρου. Ο ένοικος του Λευκού Οίκου δίνει συχνά συνεντεύξεις Τύπου για τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορονοϊού.

Το πιο πρόσφατο ταξίδι του Τραμπ εκτός Ουάσινγκτον έγινε την 28η Μαρτίου, στο Νόρφολκ (Βιρτζίνια), όπου ξεπροβόδισε το USNS Comfort, πλοίο-νοσοκομείο που απέπλεε τότε για τη Νέα Υόρκη, προκειμένου να αμβλύνει την πίεση στα νοσοκομεία της μητρόπολης που αποτελεί επίκεντρο της πανδημίας στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, ο οποίος θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στο αξίωμα την 3η Νοεμβρίου, δήλωσε προχθές Τετάρτη ότι θα επισκεφθεί την Αριζόνα την επόμενη εβδομάδα για μια εκδήλωση «βιομηχανικού» ενδιαφέροντος.