Τουρκία - Κορονοϊός: Οδικός χάρτης για επάνοδο στην ομαλότητα

Τα τεμένη, τα σχολεία, τα εμπορικά κέντρα, τα εστιατόρια, οι καφετέριες και τα κουρεία παραμένουν κλειστά. Πότε και πώς θα ανοίξουν ξανά.

Ο αριθμός των ανθρώπων που πέθαναν από τη νόσο COVID-19 στην Τουρκία αυξήθηκε κατά 84 τις τελευταίες 24 ώρες και ανέρχεται πλέον σε 3.258, ενώ καταγράφηκαν 2.188 νέα κρούσματα του ιού, αναφέρουν τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Το σύνολο των κρουσμάτων αυξήθηκε στα 122.392, βάσει των στοιχείων, ο μεγαλύτερος απολογισμός εκτός των χωρών της Δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ. Συνολικά, 53.808 άνθρωποι ανέρρωσαν από τον νέο κορονοϊό.

Ο αριθμός των τεστ που διεξήχθησαν το τελευταίο 24ωρο ανέρχεται σε 41.431, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας να ανέρχεται σε 1,075 εκατομμύριο.

Εν τω μεταξύ, οδικό χάρτη για τη σταδιακή επιστροφή στην ομαλότητα, με τη χαλάρωση των μέτρων που εφαρμόζονται ως τώρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, καταρτίζει η τουρκική κυβέρνηση, σύμφωνα με δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο.

Επικεφαλής της ομάδας που καταρτίζει τους σχεδιασμούς αυτούς έχει τεθεί ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ο Φουάτ Οκτάι, σε συντονισμό με το επιστημονικό επιτελείο του τουρκικού υπουργείου Υγείας που συμβουλεύει τον Φαχρετίν Κοτζά. Σκοπός είναι η επάνοδος της χώρας στην ομαλότητα και η πλήρης επαναλειτουργία της οικονομίας από τον Ιούνιο με μια βήμα προς βήμα, μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Το χρονοδιάγραμμα της σταδιακής αποκατάστασης της ομαλότητας θα ανακοινωθεί εντός του τρέχοντα μήνα, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας.

Η κυβέρνηση της Τουρκίας άρχισε να παίρνει μέτρα μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στη χώρα, την 11η Μαρτίου. Επέβαλε κατόπιν περισσότερους περιορισμούς – απαγορεύσεις κυκλοφορίας τα Σαββατοκύριακα, απαγόρευση κυκλοφορίας για τους ηλικιωμένους και πιο νέους, απαγόρευση των ταξιδιών εκτός πόλεων, κ.ο.κ.. Τα τεμένη, τα σχολεία, τα εμπορικά κέντρα, τα εστιατόρια, οι καφετέριες και τα κουρεία παραμένουν κλειστά. Η κυβέρνηση εξάλλου συνιστά συνεχώς να τηρούνται οι κανόνες προσωπικής υγιεινής και κοινωνικής αποστασιοποίησης. Το κατά πόσον τα μέτρα είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα θα εξεταστεί εντός του μήνα, που θεωρείται κρίσιμος. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές και δημοσιεύματα στον Τύπο, η διαδικασία επιστροφής στην ομαλότητα για την Τουρκία θα γίνει σε τέσσερις φάσεις.

Η πρώτη φάση, τον Μάιο, θα είναι ένα είδος προπαρασκευαστικής περιόδου, με την παρακολούθηση των επιπτώσεων των μέτρων στον ρυθμό αναπαραγωγής. Οι απαγορεύσεις του Σαββατοκύριακου θα συνεχιστούν τον Μάιο, όπως ήδη έχει δηλώσει ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Υπάρχει η σκέψη να επιβληθεί ξανά απαγόρευση κυκλοφορίας δύο φορές για τέσσερις ημέρες, από την 16η Μαΐου, με την ευκαιρία της εθνικής εορτής της 19ης Μαΐου, καθώς και με την ευκαιρία του Έιντ αλ Φιτρ, της γιορτής που ακολουθεί τον ιερό μήνα του Ραμαζανιού, μεταξύ της 23ης Μαΐου και 27ης Μαΐου. Τα εμπορικά κέντρα προβλέπεται να ανοίξουν στα μέσα Μαΐου, με όρο ότι οι κανόνες της κοινωνικής αποστασιοποίησης θα εφαρμόζονται σε όλα τα καταστήματα. Οι παιδικές χαρές μέσα σε αυτά θα παραμείνουν κλειστές.

Το να επιτραπεί στους ανθρώπους άνω των 65 να βγαίνουν από το σπίτι για λίγες ώρες τα Σαββατοκύριακα όταν ισχύει απαγόρευση της κυκλοφορίας, είναι ένα ζήτημα που συζητείται στο επιστημονικό συμβούλιο, δήλωσε ο τούρκος υπουργός Υγείας, αλλά, πρόσθεσε, δεν έχει ακόμα υπάρξει συναίνεση. Η τουρκική κυβέρνηση σκοπεύει να ενεργοποιήσει τη δεύτερη φάση της σταδιακής αποκατάστασης της ομαλότητας το διάστημα ανάμεσα στο τέλος του Ραμαζανιού ή τις αρχές Ιουνίου ως τον Σεπτέμβριο. Οι τουρκικές αερογραμμές αναμένεται να επαναλειτουργήσουν, αν και με περιορισμένο αριθμό πτήσεων από το εξωτερικό, έως την 28η Μαΐου. Θα αρθεί η απαγόρευση των υπεραστικών ταξιδιών σε ορισμένες επαρχίες προκειμένου να ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός, ο οποίος θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αναζωογόνηση της τουρκικής οικονομίας, ελλείψει ξένων τουριστών, όπως προεξοφλείται.

Τα ξενοδοχεία και οι παραθεριστικές εγκαταστάσεις θα ξαναρχίσουν να λειτουργούν, αλλά υπό ορισμένες προϋποθέσεις και κανονισμούς που θα καθορίζονται από το τουρκικό υπουργείο Τουρισμού. Η αποκατάσταση της ομαλότητας δεν θα γίνει με τον ίδιο ρυθμό σε κάθε περιοχή της χώρας, διευκρινίζει ο τούρκος υπουργός Υγείας. «Κατά την προσεχή περίοδο, τα μέτρα μπορεί να αίρονται πιο γρήγορα σε πόλεις με λιγότερα κρούσματα. Αυτή είναι μια προσέγγιση που μπορεί να ακολουθηθεί σύμφωνα με την πορεία των κρουσμάτων και τις προτάσεις του επιστημονικού συμβουλίου», πρόσθεσε ο Κοτζά.

Περίπου το 60% – κάπου 120.000 κρούσματα – έχουν εντοπιστεί στην Κωνσταντινούπολη, τη μεγαλύτερη μητρόπολη της Τουρκίας, με περίπου 20 εκατομμύρια κατοίκους. Αρκετές άλλες πόλεις έχουν μόνο μερικά κρούσματα. Κατά τη δεύτερη φάση, θα ακολουθήσει μια δυναμική διαδικασία και όλα τα βήματα θα γίνονται βάσει της πορείας της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί μεγάλης έκτασης δεύτερο κύμα μολύνσεων. Οι αθλητικές δραστηριότητες θα μπορούσαν επίσης να ξαναρχίσουν, χωρίς θεατές, εάν το εγκρίνει η επιστημονική επιτροπή. Η χρήση μάσκας, η τήρηση των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης και προσωπικής υγιεινής θα είναι υποχρεωτική και στη δεύτερη φάση.

Η τρίτη φάση σχεδιάζεται να ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο και να διαρκέσει έως το τέλος του 2020. Στο πλαίσιο αυτής της φάσης θα αρθούν περισσότερα μέτρα, ενώ τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα επαναλειτουργήσουν. Οι κρατικές υπηρεσίες θα επιστρέψουν στην κανονική τους ρουτίνα και θα μπορούσε να αρθεί η απαγόρευση μετακινήσεων εντός Τουρκίας σε περίπτωση που διαπιστωθεί μείωση του ρυθμού εξάπλωσης του κορονοϊού. Η τέταρτη φάση θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2021 και θα διαρκέσει μέχρις ότου να είναι διαθέσιμο εμβόλιο.