Βίντεο: δεκάδες βιολιά παίζουν “Μπάλο”… διαδικτυακά!

Εν μέσω καραντίνας΅, οι μουσικοί συγχρονίστηκαν και απέδωσαν τον παραδοσιακό κυκλαδίτικο σκοπό.

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει η όμορφη πρωτοβουλία 108 μουσικών από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έπαιξαν ταυτόχρονα, ο καθένας από τον χώρο του εν μέσω της καραντίνας λόγω κορονοϊού, με βιολιά, βιόλες, βιολοντσέλα και κοντραμπάσα, τον «Μπάλο», το γνωστό παραδοσιακό σκοπό από τις Κυκλάδες.

Οι βιολιστές δημιούργησαν υπό την μουσική επιμέλεια και ενορχήστρωση του Γιάννη Ζαρία, ενώ το βίντεο είναι σε μοντάζ του Πάνου Ηλιόπουλου.

Στο βίντεο συμμετέχουν:

Αριστερή στήλη: Βιολιά Ι

Amele Metlini, Boulanger Violette, Αβραμίδης Δημήτρης, Αθανασιάς Βασίλης, Αυλογιάρης Αστέριος, Βερύκοκος Νίκος, Βλασταρης Ραφαήλ, Βοσκαρίδης Έβρος, Βοτέας Βαγγέλης, Βουγιουκαλάκης Μάνος, Βραχνός Περικλής, Γάσιας Δημήτρης, Γεωργίου Στέφανος, Γεωργούλης Κώστας, Γκουβέντας Κυριάκος, Δαλιάνης Χρίστος, Δανάς Χρίστος, Δεληβασίλης Νικόλαος, Ευφραιμίδης Φίλιππος, Ζαρίας Γιάννης, Ζαφειρίου Σοφία, Θεοδώρου Ηλίας, Καραβίδας Εμμανουήλ, Κουλουμής Μιχάλης, Λυκουργιώτη Ασπασία, Μαργώνης Σωτήρης, Μαρινάκης Γιώργος, Ποντικοπούλου Μυρσίνη, Πούλιος Γιάννης, Ρίζος Στέφανος, Σούκας Μπάμπης, Σούλτης Ιωάννης, Συσκάκη Αθηνά, Φλωράκη Λητώ, Χατζηγεωργίου Γιώργος.

Μεσαία στήλη: Βιολιά ΙΙΙ, Βιόλες, Βιολοντσέλα, Κοντραμπάσα

Απόσογλου Γρηγόρης, Βασιλάτος Κοσμάς, Βρακά Κέλυ, Θεοδωρίδη Θεοδώρα, Λιανέας Θανάσης, Μόκα Αικατερίνη, Μυλωνά Ισμήνη, Νταγκάλου Βιολέτα, Παντελάρος Ισίδωρος, Σεκέρογλου Στέφανος, Σκαλιδάκης Μάνος, Σκούτα Ιωάννα, Σμαριανάκης Γλαύκος, Σμιθ Τζέιμι, Συσκάκη Ειρήνη, Τεπελένα Κατερινα, Τζορτζίνη Αριάδνη, Τιμπλαλέξης Περικλής, Τουλιδάκης Αντώνης, Τράκας Αστέριος, Χρυσοστομίδου Ειρήνη, Γκούντα Νότα, Καταχανάς Μιχάλης, Σιώτας Φώτης, Βλασοπούλου Σταυρούλα, Γρηγοριάδης Γιώργος, Κασαρτζής Αλέξανδρος, Κύρβεη Μαρία, Ντουφεξιάδου Τίνα, Παπαδόγιαννη Μάρθα, Παπέλη Έλσα, Πέκας Δημήτρης, Αρσένης Κώστας, Κορομηλάς Χρίστος, Μάνος Ντίνος, Τσαρούχης Κώστας, Benoit Quentin.

Δεξιά στήλη: Βιολιά ΙΙ

Αβραμιώτη Ελένη, Αγγελιδάκη Κυριακή, Αντωνιάδης Ηλίας, Αρετή Καμηλάκη, Δρανδάκη Ευγενία, Ιακώβου Αλέξανδρος, Ίσκας Μιχάλης, Καλαμάκης Κωνσταντίνος, Καραγκούνη Κωνσταντίνα, Καρανάσιος Αθανάσιος, Κίκλης Λάμπρος, Κιόρι Αίντα, Κοκκαλιαρης Κώστας, Κοντοβούρκη Παναγιώτα, Κτενάς Ιάσων, Κυριαζή Κωνσταντίνα, Κωλέτσα Δανάη, Κώτη Χαριτίνη, Λεμπέσης Σπύρος, Λιαπή Ασανη, Λουκίδη Δανάη, Μαυρόπουλος Ορέστης, Μήλας Νίκος, Μνάσωνος Χριστόδωρος, Μπακλατζής Μάκης, Μπαρτζώκα Ναταλία, Μπατσικούρας Παύλος, Μπλέτσος Αλέξανδρος, Μπούμπας Πανορμίτης, Νικολακοπούλου Ειρήνη, Ντεμίρογλου Χριστίνα, Πανταζής Γιώργος, Παπαϊωάννου Γιώργος, Παππάς Παναγιώτης, Τζιράκη Σταυρούλα, Τζιχάνης Μιχάλης.