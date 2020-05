Πολιτική

Χαρίτσης: προκλητική η αναφορά του Μητσοτάκη στα “λεφτόδεντρα”

Για κυβερνητικές προκλήσεις κάνεις λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, στρέφοντας τα πυρά του στο Μαξίμου.

«Το βάθος και την έκταση της κρίσης που βιώνουμε δεν μπορεί να τα υπολογίσει κανείς με ακρίβεια, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι η ύφεση για την ελληνική οικονομία θα ξεπεράσει όσα ζήσαμε κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών με την χρηματοπιστωτική κρίση», είπε στο Mega, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, αναφερόμενος σε εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών και χρηματοπιστωτικών οίκων, αλλά και στα στοιχεία της Eurostat για την ύφεση στην ευρωζώνη, «που για το πρώτο τρίμηνο του 2020 είναι η μεγαλύτερη από το 1995 που ξεκίνησε η σχετική καταγραφή», όπως υποστήριξε.

Σχολιάζοντας τα τελευταία ευρήματα στις έρευνες κοινής γνώμης, ο Αλ. Χαρίτσης είπε ότι «η ανησυχία των πολιτών για την πορεία της οικονομίας μας εξελίσσεται σε συντριπτική και γυρνάμε στις ημέρες αγωνίας των πρώτων χρόνων της κρίσης, όταν εφαρμόστηκε το δόγμα του σοκ στην ελληνική κοινωνία», προσθέτοντας ότι «είναι προκλητικό απέναντι σε αυτή την αγωνία ο κ. Μητσοτάκης να μιλάει για “λεφτόδεντρα” –κάτι που παραπέμπει στην πιο βαθιά μνημονιακή περίοδο».

«Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι ένα εμπροσθοβαρές πρόγραμμα στήριξης της οικονομίας μας. Έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο με την ολιγωρία της κυβέρνησης. Αν συνεχίσουμε με αποσπασματικά και ανεπαρκή μέτρα, σε λίγους μήνες δεν θα μιλάμε για επιχειρήσεις με προβλήματα και εργαζομένους που υποαπασχολούνται, αλλά για χιλιάδες λουκέτα και εκτόξευση της ανεργίας. Και τότε θα απαιτηθούν πολύ υψηλότερες δημόσιες δαπάνες», προσέθεσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως συμπλήρωσε, «χρειάζονται ρηξικέλευθες, ριζοσπαστικές και πειστικές απαντήσεις. Εμείς καταθέσαμε το πρόγραμμα «Μένουμε Όρθιοι», που αξιοποιεί εμπροσθοβαρώς 26 από τα 50 δισ. ευρώ από τα ταμειακά διαθέσιμα -14 δισ. δημοσιονομική δαπάνη με απευθείας ενίσχυση επιχειρήσεων και εργαζομένων και 12 δισ. εγγυοδοσίες. Αλλά δεν έχουμε δει καμία πειστική απάντηση, κανένα τεκμηριωμένο και κοστολογημένο σχέδιο, από την κυβέρνηση Μητσοτάκη», τόνισε. «Χάνουμε πολύτιμο χρόνο ως ελληνική οικονομία και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Η κυβέρνηση πρέπει να κατανοήσει ότι αν συνεχίσει την πολιτική της ολιγωρίας, των αποσπασματικών και ανεπαρκών μέτρων τότε πολύ φοβόμαστε ότι η ύφεση θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που υπολογίζεται τώρα και από την ΤτΕ»,

Ο κ. Χαρίτσης, είπε ότι υπάρχει «ανάγκη αξιοποίησης από την κυβέρνηση και ένταξης στον σχεδιασμό του υπουργείου υγείας του συστήματος πρωτοβάθμιας υγείας».