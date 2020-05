Κόσμος

Κορονοϊός: θρήνος για τους χιλιάδες νεκρούς στην Ισπανία

Τόσο ο αριθμός των νεκρών, όσο και ο αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε δραματικά μέσα σε ένα 24ωρο...

Ο αριθμός των νεκρών στην Ισπανία από την πανδημία του κορονοϊού αυξήθηκε σήμερα σε 24.824 καθώς 281 ακόμη ασθενείς κατέληξαν στη διάρκεια της νύχτας από αιτίες που σχετίζονται με την νόσο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων του κορονοϊού ανήλθε σήμερα σε 215.216 από 213.435 που ήταν χθες, ανέφερε το υπουργείο στην ιστοσελίδα του.

Χθες Πέμπτη, συνολικά 268 ασθενείς κατέληξαν από τις επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα.