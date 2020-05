Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τοπικές βροχές, σε αρκετές περιοχές έντονες, προβλέπονται για το Σάββατο. Οδηγίες από ειδικούς για τους καλλιεργητές.

Για το Σάββατο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη τη Θεσσαλία, τη Στερεά και από το βράδυ στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός το Σάββατο σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, διαπιστώνει ότι καθώς στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, το διάστημα 5 – 8 Απριλίου, σημειώθηκαν βροχοπτώσεις μεγάλου ύψους, οι παραπάνω συνθήκες έχουν ευνοήσει μολύνσεις από το ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ και τα πρώτα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί σε μηλιές και αχλαδιές της περιοχής.

Το Περιφερειακό Κέντρο συνιστά: Σε μηλιές και αχλαδιές που εμφανίζονται συμπτώματα να γίνει άμεσα αντιμετώπιση. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται να παρακολουθούνται οι προβλέψεις καιρού και να συνεχιστεί η προστασία πριν από πιθανή βροχή. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: