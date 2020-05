Κοινωνία

Κορονοϊός: Πρωτομαγιά με πειθαρχία στα μέτρα

Τι αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ., για την συμπεριφορά των πολιτών ανήμερα της αργίας, πρώτης ημέρας του τριιήμερου

Την ικανοποίησή τους για την υπεύθυνη στάση που τηρούν έως τώρα οι πολίτες, την Πρωτομαγιά, όσον αφορά στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού, εκφράζουν στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο των Ειδήσεων πηγές του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. "Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο κόσμος δείχνει υπευθυνότητα και ακολουθεί τις οδηγίες που έχουν δοθεί, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση του κορονοϊού", αναφέρουν χαρακτηριστικά, ενώ σημειώνουν την αισιοδοξία τους ότι θα είναι ανάλογη η στάση των πολιτών σε όλη την διάρκεια του κρίσιμου αυτού τριημέρου, που είναι το τελευταίο πριν από την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, στις 4 Μαϊου.

Σημειώνεται, ότι περίπου 3.000 αστυνομικοί βρίσκονται από πολύ νωρίς το πρωί στους δρόμους για την αποφυγή των μετακινήσεων εκτός τόπου κατοικίας, των άσκοπων μετακινήσεων, αλλά και την αποφυγή καταστάσεων συνωστισμού, με τα πρόστιμα να παραμένουν τα ίδια. Ειδικότερα, 300 ευρώ για όσους προσπαθήσουν να μετακινηθούν εκτός περιφερειακής ενότητας και σε ορισμένες περιπτώσεις αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας οχημάτων για 60 ημέρες και 150 ευρώ για άσκοπες μετακινήσεις. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται δημόσια συγκέντρωση άνω των 10 ατόμων, με το πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση να ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά άτομο.

Οσον αφορά σε διαδηλώσεις που έγιναν στο κέντρο της Αθήνας για την Εργατική Πρωτομαγιά, η συντριπτική πλειονότητα των συγκεντρωμένων, σύμφωνα με την Αστυνομία, φορούσαν μάσκες και γάντια, ενώ τηρούσαν αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ τους. Σε ελάχιστες περιπτώσεις αστυνομικοί αναγκάστηκαν να κάνουν τις απαραίτητες συστάσεις, χωρίς να προκληθούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Παράλληλα, αστυνομικοί βρίσκονται σε όλα τα διόδια, αλλά και τους παράδρομους των εθνικών οδών, πραγματοποιώντας αυστηρούς ελέγχους σε όλα ανεξαιρέτως τα οχήματα, στην Αττική οδό, καθώς και σε όλους τους οδικούς άξονες της Αττικής, αποτρέποντας έτσι άσκοπες μετακινήσεις πολιτών. Συνεχείς είναι και οι περιπολίες στους δρόμους και όταν χρειάζεται γίνονται συαστάσεις για αποφυγή συγκεντρώσεων.

Επίσης, για ακόμη μια φορά, πετούν τα drones της ΕΛ.ΑΣ και έτσι το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει συνεχώς αναλυτική εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί σε διάφορες περιοχές.

Τέλος, υπενθυμίζεται αυτό που τόνισαν χαρακτηριστικά πηγές του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ στο ΑΠΕ - ΜΠΕ:"Οσο μειώνονται τα μέτρα και οι περιορισμοί, τόσο αυξάνεται το μερίδιο της ατομικής ευθύνης όλων μας"...