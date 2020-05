Πολιτική

Κορονοϊός: Ο Μητσοτάκης ενημερώνει την Σακελλαροπούλου

Τακτικές επισκέψεις στο Προεδρικό Μέγαρο εγκαινιάζει ο Πρωτθυπουργός.

Στο Προεδρικό Μέγαρο θα μεταβεί την Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερώσει την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και την οικονομική διάσταση της πανδημίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου η ενημέρωση της Προέδρου της Δημοκρατίας από τον Πρωθυπουργό θα πραγματοποιείται στο εξής σε τακτική μηνιαία βάση.