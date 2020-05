Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η πανδημία είναι πιθανό να κρατήσει δύο χρόνια!

Εφιαλτική είναι η πρόβλεψη επιστημόνων, την οποία μεταδίδει το Bloomberg.

Η πανδημία του κορονοϊού είναι πιθανό να κρατήσει δύο χρόνια και δεν πρόκειται να τεθεί υπό έλεγχο έως ότου τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού αποκτήσουν ανοσία, σύμφωνα με έκθεση επιστημόνων, που μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.

Ο κύριος λόγος αδυναμίας ελέγχου της εξάπλωσης του συγκεκριμένου κορονοϊού είναι ότι μεταδίδεται και από άτομα που είναι ασυμπτωματικά, υπογραμμίζεται στην έκθεση του Κέντρου Έρευνας και Πολιτικής Λοιμωδών Νόσων (CIDRAP) του Πανεπιστημίου της Μινεσότα. Σύμφωνα με την έκθεση, μπορεί οι άνθρωποι στην πραγματικότητα να είναι στην πιο μολυσματική φάση πριν εκδηλώσουν συμπτώματα.

Δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο τέθηκαν υπό περιορισμό το προηγούμενο διάστημα, με τις Κυβερνήσεις να προχωρούν πλέον σταδιακά στην άρση των μέτρων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Αμερικανούς ερευνητές, η πανδημία είναι πιθανό να συνεχιστεί, κατά κύματα, ακόμη και μετά το 2022! «Οι άνθρωποι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για πιθανές περιοδικές επανεμφανίσεις της νόσου τα επόμενα δύο χρόνια», τονίζουν.

Στο μεταξύ, οι επιστήμονες επιδίδονται σε αγώνα δρόμου για το πολυπόθητο εμβόλιο, το οποίο εκτιμάται πως θα είναι έτοιμο σε μικρές ποσότητες μέχρι το τέλος του χρόνου.