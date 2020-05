Κοινωνία

Αγωνία για το κοριτσάκι που δάγκωσε σκύλος στο πρόσωπο

Μια τρυφερή στιγμή κατέληξε σε άγρια επίθεση και το κοριτσάκι στο νοσοκομείο.

Στο Παίδων στην Αθήνα μεταφέρθηκε ένα κοριτσάκι μόλις 10 ετών, μετά από επίθεση που δέχθηκε από σκύλο.

Το περιστατικό έγινε στο χωριό Ράχες, στη Φθιώτιδα, όταν το κοριτσάκι που έπαιζε με άλλα παιδιά πήγε να χαϊδέψει το Αμέρικαν Σταφορντσάϊρ τεριέ, που έκανε βόλτα ο ιδιοκτήτης του.

Το σκυλί με μια απότομη κίνηση όμως, άρπαξε το παιδί και το δάγκωσε στο μάγουλο.

Η αντίδραση του ιδιοκτήτη ήταν άμεση, καθώς απομάκρυνε το σκυλί αμέσως και πήρε το παιδί και το πήγε στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Λόγω της σοβαρότητας του τραύματος, ωστόσο, κρίθηκε ότι η 10χρονη έπρεπε να μεταφερθεί στο Παίδων στην Αθήνα, όπου και παραμένει νοσηλευόμενη.

Πηγή: lamiareport.gr