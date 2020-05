Πολιτική

Φίλης: Αχρείαστο ρίσκο η επαναλειτουργία των σχολείων για δέκα μέρες

Να μην ανοίξουν τα σχολεία καλεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του τομεάρχη Παιδείας, Νίκου Φίλη.

Να μην επιμείνει στο άνοιγμα των σχολείων, καλεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, με σημερινή δήλωση του αρμόδιου τομεάρχη Νίκου Φίλη, στην οποία αναφέρει ότι «δεν αξίζει, πιστεύουμε, για 8-9 μέρες μαθημάτων να προκαλέσουμε μια τόσο μεγάλη αναστάτωση στις οικογένειες και στον εκπαιδευτικό κόσμο».

«Η "μέγιστη επιφύλαξη" που εξέφρασε χθες ο κ. Τσιόδρας - πιστεύουμε, όχι τυχαία- δίνει μια διέξοδο σε όλους. Και πρώτα - πρώτα στην κυβέρνηση. Να μην ανοίξουν τα σχολεία. Υπάρχει "μέγιστη επιφύλαξη"! Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κινδυνεύσουμε να χάσουμε όσα πετύχαμε ως κοινωνία τους τελευταίους δύο μήνες» υποστηρίζει ο κ. Φίλης.

Ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται εκτεταμένα στην ευρωπαϊκή εμπειρία, σημειώνοντας: «Στην Ευρώπη είναι διάχυτη η ανησυχία για το άνοιγμα των σχολείων, λόγω της εμπλοκής των παιδιών στη διασπορά του κορονοϊού. Ενδεικτική είναι η χθεσινή απόφαση της καγκελαρίου Μέρκελ και των πρωθυπουργών των κρατιδίων να αναβάλουν το προγραμματισμένο άνοιγμα των σχολείων. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η γνωμάτευση του επικεφαλής της επιστημονικής επιτροπής της γερμανικής κυβέρνησης που υποστηρίζει ότι τα παιδιά είναι εξίσου με τους ενήλικες φορείς μετάδοσης του ιού. Την ίδια άποψη έχουν εκφράσει και οι επιστημονικές επιτροπές στη Γαλλία και στην Ιταλία. Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Μακρόν και η κυβέρνηση έλαβαν πολιτική απόφαση να παρακάμψουν τη γνώμη των επιστημόνων και να ανοίξουν τα σχολεία. Στην Ιταλία αντίθετα (όπως και στις ΗΠΑ, την Ισπανία και άλλες χώρες) τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τον Σεπτέμβριο. Κι ενώ όλα αυτά θα έπρεπε να μας προβληματίσουν σοβαρά, ο Έλληνας πρωθυπουργός αποφάσισε να αναλάβει το αχρείαστο ρίσκο να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία για μόνο 10 μέρες!».

Συνεχίζοντας ο κ. Φίλης -και αναπτύσσοντας τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ- αναφέρει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία, εξέφρασε τεκμηριωμένα τις αντιρρήσεις του. Μαζί με τους φορείς τής εκπαιδευτικής κοινότητας, δηλαδή τους κατ' εξοχήν ειδικούς από παιδαγωγικής απόψεως, για το άνοιγμα των σχολείων. Πολύ περισσότερο που και στη χώρα μας υπάρχουν διιστάμενες απόψεις μεταξύ των επιστημόνων. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί, έστω και την ύστατη ώρα, την κυβέρνηση να δει και αυτή την πτυχή της διεθνούς εμπειρίας και να μην επιμείνει στο άνοιγμα των σχολείων. Δεν αξίζει πιστεύουμε για 8-9 μέρες μαθημάτων να προκαλέσουμε μια τόσο μεγάλη αναστάτωση στις οικογένειες και στον εκπαιδευτικό κόσμο.