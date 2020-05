Κοινωνία

Συντριβή ελικοπτέρου NATO: 23χρονη που έπαιζε γκάιντα στη Σούδα το πρώτο θύμα

Η νεαρή στρατιωτικός είναι το πρώτο θύμα του δυστυχήματος που αναγνωρίζεται. Θρήνος από τους γονείς της. Η τελευταία της ανάρτηση από τη Σούδα.

Λίγες μέρες πριν από το τραγικό της τέλος είχε αναρτήσει ένα βίντεο, στο οποίο έπαιζε γκάιντα, πάνω στη φρεγάτα Fredericton, στον κόλπου της Σούδας, στην Κρήτη.

Η 23χρονη στρατιωτικός Αμπιγκέιλ Καουμπρόου ήταν μία από τους έξι επιβαίνοντες του ελικοπτέρου του ΝΑΤΟ που συνετρίβη στα ανοιχτά της Κεφαλονιάς και το πρώτο θύμα που εντοπίστηκε στα διεθνή χωρικά ύδατα μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας και αναγνωρίστηκε.

Ήταν ένα από τα έξι μέλη του πληρώματος – τέσσερα από την Βασιλική Πολεμική Αεροπορία του Καναδά και δύο από τον βασιλικό Ναυτικό του Καναδά – στο ελικόπτερο που κατέπεσε την Τετάρτη στα διεθνή ύδατα μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Σε συνέντευξη Τύπου χθες, ο στρατηγός Τζόναθαν Βανς δήλωσε πως το πτώμα της Καουμπρόοου ανασύρθηκε, ενώ αγνοούνται τα υπόλοιπα 5 μέλη του πληρώματος.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η 23χρονη είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στην σελίδα της στο Facebook, που έπαιζε γκάιντα στην φρεγάτα Fredericton στον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη, για να τιμήσει τα θύματα ενός μαζικού πυροβολισμού στις 18 και 19 Απριλίου στην Νέα Σκωτία. «Μπορεί να ταξιδεύεις στον κόσμο και να μην συναντήσεις ποτέ κανέναν κάτοικο της Ανατολικής Ακτής. Χαίρομαι που τον αναχαίτισαν. Σε όλους όσους είναι στην πατρίδα, σας σκέφτομαι».

Η Αμπιγκέιλ Καουμπρόου ήταν μέλος του Union Fire Club Pipes and Drums, μιας εθελοντικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που παρέχει κυρίως μουσική υποστήριξη στην περιφερειακή Πυροσβεστική υπηρεσία του Χάλιφαξ. Μια σελίδα GoFundMe, που δημιουργήθηκε από δύο άτομα που αποφοίτησαν με την 23χρονη από την Βασιλική Πολεμική Ακαδημία του Καναδά το 2018, συγκεντρώνει χρήματα για να υποστηρίξει «την οικογένεια της Αμπιγκέιλ μέσα από αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή με οποιονδήποτε τρόπο χρειαστεί».

Συντετριμμένοι οι γονείς της

«Είμαι συντετριμμένος. Σήμερα έχασα την μεγαλύτερη κόρη μου, Αμπιγκέιλ Καουμπρόου στο ατύχημα που αφορούσε το ελικόπτερο Cyclone της φρεγάτας HMCS Fredericton»ανέφερε σε ανάρτησή του νωρίς χθες το πρωί ο πατέρας της. «Δεν υπάρχουν λόγια. Με έκανες για πάντα περήφανο».

Και η μητέρα της όμως εξέφρασε επίσης την θλίψη της σε ανάρτηση στο Facebook. «Η όμορφη κόρη μου ήταν στο στρατιωτικό ατύχημα και πέθανε. Δεν θα μπορεί πλέον να παίζει γκάιντα σε όλους εκείνους που την αγαπούν» έγραψε η Τάνια Καουμπρόου.