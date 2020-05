Κόσμος

Κορονοϊός: Δεκάδες δημοσιογράφοι νεκροί από τον COVID-19

ΜΚΟ καταγγέλλει την ανεπαρκή προστασία των δημοσιογράφων που καλύπτουν τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας.

Δεκάδες δημοσιογράφοι έχουν χάσει τη ζωή τους εδώ και δύο μήνες στον κόσμο από τον νέο κορονοϊό, αναφέρει η ελβετική οργάνωση PEC (Press Emblem Campaign), καταγγέλλοντας την ανεπαρκή προστασία των εργαζομένων στα ΜΜΕ που καλύπτουν την πανδημία.

Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ελευθερίας του Τύπου, την προσεχή Κυριακή, η μη κυβερνητική οργάνωση προειδοποιεί ότι πολλοί δημοσιογράφοι θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να καλύψουν την κρίση της νόσου COVID-19 κι ορισμένοι εξ αυτών αρρωσταίνουν και οι ίδιοι.

Σε ένα δελτίο Τύπου, η ΜΚΟ, που εδρεύει στη Γενεύη και αγωνίζεται για την προστασία των δημοσιογράφων, αναφέρει ότι κατέγραψε από την 1η Μαρτίου «τον θάνατο από επιπλοκές του νέου κορονοϊού 55 δημοσιογράφων σε 23 χώρες». Διευκρινίζει ότι «η επαγγελματική αιτία κάποιων από αυτούς τους θανάτους δεν διαπιστώνεται πάντα».

«Οι δημοσιογράφοι διατρέχουν σημαντικούς κινδύνους σε αυτήν την κρίση, διότι πρέπει να συνεχίσουν να ενημερώνουν, πηγαίνοντας σε νοσοκομεία, παίρνοντας συνεντεύξεις από γιατρούς, νοσηλευτές, πολιτικούς ηγέτες, ειδικούς, επιστήμονες, ασθενείς» υπογραμμίζεται. «Σε διάφορες χώρες, τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (αποστασιοποίηση, χρήση μάσκας, μέτρα υγιεινής, καραντίνα) δεν εφαρμόζονται, ιδίως στην αρχή της πανδημίας», συνεχίζει η ΜΚΟ.

Ο Ισημερινός είναι η πλέον πληγείσα χώρα με τουλάχιστον 9 δημοσιογράφους που έχουν πεθάνει λόγω του ιού. Ακολουθούν οι ΗΠΑ (8), η Βραζιλία (4), η Μεγάλη Βρετανία και η Ισπανία (τρεις αντίστοιχα), σύμφωνα με την καταμέτρηση.

Η μάχη εναντίον της πανδημίας, που έχει σκοτώσει περισσότερους από 230.000 ανθρώπους εκ του συνόλου των 3,2 εκατομμυρίων κρουσμάτων παγκοσμίως, «χρησιμοποιείται ως πρόσχημα από ορισμένες κυβερνήσεις για να καταστείλουν τις ελευθερίες της έκφρασης, των συναθροίσεων, των διαδηλώσεων» καταγγέλλει ο γενικός γραμματέας της PEC, Μπλεζ Λεμπάν, ζητώντας «όλα τα κράτη να σέβονται το δικαίωμα στην πληροφόρηση των πολιτών και το δικαιώματά τους στην υγεία».

«Λογοκρισία, κλείσιμο ιστότοπων, αυθαίρετες κρατήσεις δημοσιογράφων, σωματικές και λεκτικές επιθέσεις, έκτακτες νομοθεσίες που πλήττουν την ελευθερία του Τύπου, όπως και παραβιάσεις διαπιστώνονται τις τελευταίες εβδομάδες» σύμφωνα με τη ΜΚΟ, την ώρα που η «ενημέρωση του κοινού είναι ιδιαιτέρως σημαντική σε αυτήν την υγειονομική κρίση». «Η διαφάνεια είναι πρωτεύουσα και μπορεί να σώσει ζωές στην περίπτωση μιας υγειονομικής κρίσης» τονίζεται στην ανακοίνωση.