Κόσμος

Χειροπέδες για εισαγωγή ναρκωτικών από τη Βουλγαρία (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Είχε κρύψει το σάκο με τα ναρκωτικά, τον οποίον εντόπισαν οι αρχές. Συνελήφθη λίγο μετά

Ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για εισαγωγή ναρκωτικών στη χώρα, εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ο συλληφθείς φέρεται να επιχείρησε να εισάγει πάνω από 1,5 κιλό ηρωίνη, μέσω της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου.

Συγκεκριμένα, στις 14 Απριλίου εντοπίστηκε κρυμμένη ποσότητα ηρωίνης, βάρους ενός κιλού και 784 γραμμαρίων, σε αγροτική περιοχή των Σερρών κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, η οποία κατασχέθηκε. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο συλληφθείς είχε εισάγει την ποσότητα ναρκωτικών μέσω της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου και την είχε κρύψει μέσα σε σακίδιο στην προαναφερόμενη αγροτική περιοχή.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του αλλά και στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης και ακατέργαστης κάνναβης, μία ζυγαριά, έξι κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 190 ευρώ και η δίκυκλη μοτοσικλέτα του, την οποία χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.