“Βροχή” οι κλήσεις για τον κορονοϊό στο 1110

Ο “χάρτης” με τα αιτήματα των πολιτών για την πανδημία στην τηλεφωνική γραμμή βοήθειας της Περιφέρειας Αττικής.

Με 24ωρα που ξεπερνούσαν τις 1.500 κλήσεις ημερησίως, η Τηλεφωνική γραμμή 1110 που δημιούργησε η Περιφέρεια Αττικής με την συμμετοχή εθελοντών, γιατρών, ψυχολόγων και ψυχοθεραπευτών παρείχε, κατά το πρώτο και αυστηρό στάδιο των περιοριστικών μέτρων της Αντιμετώπισης της Πανδημίας, συμβουλευτική και υποστήριξη σε πολίτες από την Αττική και όλη την επικράτεια, που κάλεσαν για ιατρικές κατευθύνσεις, ψυχολογική στήριξη, κοινωνική βοήθεια ή οδηγίες.

Η Τηλεφωνική Γραμμή 1110 θα συνεχίσει να λειτουργεί επί 24ώρου, υπό την καθοδήγηση του Συντονιστικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ, που υπενθυμίζει ότι η φάση της χαλάρωσης των μέτρων απαιτεί εξίσου την προσοχή των πολιτών και την ατομική ευθύνη, για την αποφυγή μολύνσεων από τον κορωνοϊό.

Συνολικά, από τις 16 Μαρτίου μέχρι και τις 30 Απριλίου το τηλεφωνικό κέντρο 1110 δέχτηκε 60.725 κλήσεις, με αυξημένα ποσοστά κατά τον πρώτο μήνα και σχετική ύφεση στον αριθμό των κλήσεων κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο μέχρι και τις 30/4.

Το τηλεφωνικό Κέντρο 1110 λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα με την συμμετοχή 170 εθελοντών που το στελεχώνουν, 91 ιατρών, 21 ψυχολόγων και 52 τηλεφωνικών πρακτόρων, οι οποίοι έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση από το Συντονιστικό κέντρο σε εναρμόνιση με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Οι εθελοντές παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του τηλεφωνικού κέντρου, το οποίο συχνά επισκέπτεται ο Περιφερειάρχης Αττικής, είτε με on call σύνδεση απ όπου κι αν βρίσκονται, δεδομένου ότι πολλοί εργάζονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με τον COVID, στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, ή στα ιατρεία τους.

Οι 170 εθελοντές του 1110 είναι γιατροί του Δημοσίου, του ΕΣΥ, στρατιωτικοί γιατροί, ή ιδιώτες γιατροί και ψυχολόγοι.

Κατά την τελευταία ημέρα του Απριλίου, 30/04, το 1110 δέχθηκε 538 κλήσεις. Η παρακολούθηση των δεδομένων δείχνει ότι το ενδιαφέρον των πολιτών για καθοδήγηση και διευκρινιστικές ερωτήσεις σε σχέση με την τήρηση των μέτρων προστασίας παραμένει αυξημένο, για την Φάση Δύο που τα μέτρα χαλαρώνουν.

Ο χρόνος αναμονής των κλήσεων στο 1110 δεν ξεπερνά το 1,5 λεπτό , ενώ ο μέσος χρόνος ομιλίας στο σύνολο των επικοινωνιών προσδιορίστηκε μέχρι σήμερα, στο 1 λεπτό και 38 δεύτερα.

Οι κλήσεις ιατρικού περιεχομένου ήταν περισσότερο αυξημένες κατά τον Μάρτιο μέχρι τις αρχές Απριλίου και αφορούσαν αιτήματα για ειδική καθοδήγηση ως προς την εκτίμηση του κινδύνου και την αντιμετώπιση της λοίμωξης, ενώ όσο η πανδημία συνεχίζεται, οι πολίτες καλούν ενδιαφερόμενοι για τα μέτρα προστασίας και την αντιμετώπιση ψυχολογικών, κοινωνικών και ενδοοικογενειακών προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία.

Συγκεκριμένα, τα αιτήματα των κλήσεων προς το 1110 από τις 16 Μαρτίου έως και τις 30/4 αφορούσαν:

33,9% ιατρικά ερωτήματα αναφορικά με τον ΚορονοΪό,

8,4% οδηγίες για ψυχολογική υποστήριξη,

53,8% θέματα κοινωνικής παρέμβασης,

3,4% καταγγελίες για φαινόμενα αισχροκέρδειας

0,4 % των κλήσεων αφορά τη νέα κατηγορία “Υποστήριξη φροντιστών ατόμων με άνοια και Alzheimer”, λόγω των ειδικών προβλημάτων που προκύπτουν για την τήρηση των μέτρων από τους πάσχοντες και τον κίνδυνο μόλυνσης των φροντιστών

0,1 % αφορά την κατηγορία της Ψυχολογικής - Συμβουλευτικής υποστήριξης για γονείς και παιδιά,

ενώ κλήσεις για φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας ακόμη δεν αποτυπώνονται ποσοστιαία.

Το 56% των κλήσεων πραγματοποιήθηκαν από γυναίκες, και το 44% από άνδρες.

Οι επικοινωνίες έγιναν στο μεγαλύτερο ποσοστό από τον Νομό Αττικής σε ποσοστό 88%,και αμέσως μετά ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 3%, και άλλα σημεία της επικράτειας.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε: «Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των πολιτών και ν’ ακούμε τις εκκλήσεις τους για συμπαράσταση, καθοδήγηση και βοήθεια, κάθε λεπτό της ημέρας. Η Περιφέρεια Αττικής με τον ΙΣΑ και τους 170 εθελοντές που στελεχώνουν την γραμμή 1110 από την πρώτη στιγμή της κρίσης του κορωνοϊού, συνεχίζουν να παρέχουν την αρωγή και την υποστήριξή τους προς το κοινωνικό σύνολο και στο επόμενο διάστημα που τα περιοριστικά μέτρα γίνονται ηπιότερα, υπενθυμίζοντας ότι ο κίνδυνος δεν έχει παρέλθει. Τώρα είναι η στιγμή να αποδείξουμε ως κοινωνία ότι διδασκόμαστε από τον κίνδυνο, ότι συνεχίζουμε με ευθύνη να υπηρετούμε την Δημόσια Υγεία για την προστασία του ενός από τον άλλον, κι ότι παραμένουμε άνθρωποι, ομονοούντες και ομοψυχούντες για το κοινό καλό».