Κορονοϊός: Αύξηση στον αριθμό των νέων κρουσμάτων στην Ιταλία

Όλο και λιγότερες οι εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία. Παραμένει, ωστόσο, υψηλός ο αριθμός των θυμάτων το τελευταίο 24ωρο.

269 ασθενείς με COVID-19 κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ανεβάζοντας σε 28.236 τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων στη γειτονική μας χώρα.

Στο ίδιο διάστημα, επιβεβαιώθηκαν 1.965 νέα κρούσματα, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 207.428. Μέχρι σήμερα, 78.249 άνθρωποι που νόσησαν έχουν αναρρώσει.

1.578 ασθενείς βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και, συνολικά, 17.569 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 81.796 έχει αποφασιστεί ο κατ’ οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο 24ωρο παρουσιάζει αύξηση, με 93 περισσότερες μολύνσεις. Παράλληλα, σημειώνεται μείωση του αριθμού των νεκρών. Έχασαν την ζωή τους 16 λιγότεροι άνθρωποι σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Οι δε ιαθέντες παρουσιάζουν σήμερα ουσιαστική μείωση σε σχέση με το χθεσινό θετικό ρεκόρ (είναι 2.389 λιγότεροι) αλλά παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Οι ασθενείς στις ΜΕΘ, για 28η ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται, όπως και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Η Ιταλία, στο μεταξύ, ετοιμάζεται για την “δεύτερη φάση”, από την ερχόμενη Δευτέρα. Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Μπέπε Σάλα, ζήτησε από τους πολίτες που εργάζονται σε σχετικά μικρή απόσταση από το γραφείο τους να μην χρησιμοποιήσουν μετρό ή λεωφορεία. Πρόσθεσε, δε, ότι στα δημόσια μέσα μεταφοράς της ιταλικής συμπρωτεύουσας θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας αλλά και γαντιών.

Στην Ρώμη, ο Δήμος αποφάσισε να ζητήσει να παραμείνει σε τηλεργασία το 80% των υπαλλήλων του. Οι εμπορικές δραστηριότητες θα είναι ανοικτές μέχρι τις 21.30 για να αποφεύγονται συνωστισμοί στα μέσα μεταφοράς, ενώ θα χρησιμοποιηθούν drones για να ελέγχεται η μετάβαση των κατοίκων της “Αιώνιας Πόλης” στα διάφορα πάρκα της.