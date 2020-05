Κόσμος

Κορονοϊός: Εφιαλτικός ο νεότερος απολογισμός των θυμάτων στη Βρετανία

Αυξημένος ο αριθμός των θανάτων που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο, σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα.

Η Βρετανία κατέγραψε σήμερα 739 νέους θανάτους από τη νόσο COVID-19, ένας αριθμός αυξημένος σε σχέση με χθες, με το σύνολο των νεκρών από τον νέο κορονοϊό να ανέρχεται στους 27.510 στη χώρα, τη δεύτερη πλέον πληγείσα στην Ευρώπη, ανακοίνωσε ο Yπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ.

Η βρετανική κυβέρνηση εξέφρασε την ικανοποίησή της, καθώς πέρασε τον στόχο της να διεξαγάγει 100.000 διαγνωστικά τεστ την ημέρα, στα τέλη Απριλίου, στη “μάχη” της εναντίον του νέου κορονοϊού.

«Το 24ωρο έως τις 9 το πρωί τοπική ώρα της 1ης Μαΐου, διεξήχθησαν 122.347 τεστ στη Βρετανία", ανέφερε κυβερνητικός αξιωματούχος.