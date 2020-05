Κοινωνία

Πρωτομαγιά με…μάσκα (βίντεο)

Λουλούδια από φυτώρια ψώνισαν οι Αθηναίοι, που δεν μπόρεσαν να πάνε στα βουνά. Γέμισε με κόσμο και η παραλία της Θεσσαλονίκης.