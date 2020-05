Κόσμος

Νέα Υόρκη: Κλειστά τα σχολεία τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο

Η αβεβαιότητα για την επιστροφή στα θρανία παραμένει, ακόμα κι αν ο ρυθμός μετάδοσης του κορονοϊού συνεχίσει να επιβραδύνεται.

Τα σχολεία της Νέας Υόρκης θα παραμείνουν κλειστά έως το τέλος της σχολικής χρονιάς και καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί για τον Σεπτέμβριο, ακόμα κι αν η πανδημία συνεχίζει να επιβραδύνεται, είπε σήμερα ο κυβερνήτης της πολιτείας.

Ο Άντριου Κουόμο επιβεβαίωσε ότι «τα σχολεία δεν θα ξανανοίξουν για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς» στην πολιτεία των περίπου 20 εκατομμυρίων κατοίκων, την πλέον πληγείσα από τον φονικό κορονοϊό, με περισσότερους από 18.000 νεκρούς.

Σχετικά με την επιστροφή στα θρανία τον Σεπτέμβριο, ο κυβερνήτης επεσήμανε ότι είναι πολύ νωρίς να ληφθεί αυτή η απόφαση. «Δεν υπάρχει απόφαση για το Φθινόπωρο, καθώς το Φθινόπωρο είναι ακόμη μακριά», τόνισε.

Η αβεβαιότητα για την επιστροφή στις τάξεις παραμένει, ακόμα κι αν η πανδημία συνεχίζει να επιβραδύνεται στη Νέα Υόρκη, όμως με πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με όσο θα επιθυμούσαν οι Αρχές.

Η πολιτεία καταγράφει ημερησίως σχεδόν 1.000 νέες εισαγωγές ασθενών με νέο κορονοϊό, υπογραμμίζει ο Κουόμο, ακόμα κι αν ο αριθμός των νεκρών καταγράφει πτώση με 289 θανάτους χθες, ήτοι ο χαμηλότερος απολογισμός από τη 30η Μαρτίου (253 νεκροί).

«Ο εχθρός βρίσκεται υπό διωγμόν, ο ιός περιορίζεται» τόνισε ο Άντριου Κουόμο.