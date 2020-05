Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη

Αισθητή έγινε στο Ρέθυμνο η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

Σύμφωνα με αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή απόψε στην ευρύτερη περιοχή του Τυμπακίου Ηρακλείου και στο Ρέθυμνο ήταν μεγέθους 3,9 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο σεισμολόγος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Στέλιος Κουτράκης, ο οποίος πραγματοποίησε και την αναθεωρημένη λύση, μετά την εξέταση των δεδομένων του σεισμού, τα πρώτα στοιχεία του οποίου βγαίνουν αυτοματοποιημένα, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 26 χλμ δυτικά των Ματαλών Κρήτης.

Ο σεισμολόγος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου τον χαρακτήρισε ως μία ασθενή σεισμική δόνηση.