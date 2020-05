Οικονομία

Επικεφαλής TUI: Καλές πιθανότητες για άνοιγμα του τουρισμού στην Ελλάδα

Σύντομα «βλέπει» πως θα ανοίξουν τέσσερις χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα ο επικεφαλής του γερμανικού τουριστικού ομίλου.

Η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος, η Βουλγαρία και η Πορτογαλία, έχουν «καλές πιθανότητες» να ανοίξουν σύντομα για τον τουρισμό, εκτιμά ο επικεφαλής του γερμανικού τουριστικού ομίλου TUI, Φριτς Γιούσεν.

Αυτές οι χώρες επιδίωξαν συζητήσεις με την TUI και προετοιμάζονται «πολύ εντατικά για την επιστροφή των τουριστών», δηλώνει ο κ. Γιούσεν στο περιοδικό Der Spiegel που θα κυκλοφορήσει αύριο, με κεντρικό θέμα τις προοπτικές του ευρωπαϊκού τουρισμού για το τρέχον έτος, στη σκιά της πανδημίας του κορονοϊού. «Η Ευρώπη ήταν για τους Ευρωπαίους τις προηγούμενες δεκαετίες μια οικεία περιοχή, μια πατρίδα στο εξωτερικό. Τώρα υπάρχουν και πάλι σύνορα, μπάρες, ένας λαβύρινθος γεμάτος εμπόδια», επισημαίνεται στο δημοσίευμα.

Όπως αναφέρει το περιοδικό, ο επικεφαλής της TUI, σε επιστολή προς τους συνεργάτες του πριν από λίγες ημέρες, ασκούσε κριτική προς τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Χάικο Μάας και τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας Μάρκους Σέντερ, χωρίς να τους κατονομάζει, επειδή, όπως έγραφε, «έχουν ήδη ξεγράψει τη φετινή χρονιά» ή διαφημίζουν τις «διακοπές στο εσωτερικό», «αντί να αναπτύσσουν ιδέες σχετικά με το υπό ποιους όρους θα καταστούν και πάλι εφικτές οι διακοπές και τα αεροπορικά ταξίδια».